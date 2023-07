NBA／尼克幾乎換來喬治 因續約問題放棄交易

對快艇而言,喬治(Paul George)已非不可交易的球員。外媒指出,球隊曾經接近和尼克達成協議,但後者最終因喬治的續約問題,選擇縮手。

由於和雷納德(Kawhi Leonard)聚少離多,球隊也遲遲無法在季後賽有一番建樹,導致當初風光加盟快艇的喬治,被球隊擺上了貨架。消息剛傳出時,拓荒者與尼克,是兩支最常和喬治連結的隊伍。

其中,以尼克的行動最為積極,根據《洛杉磯時報》記者透納(Broderick Turner)和格里夫(Andrew Greif)在上月底的報導,他們曾和快艇,就喬治交易案有初步對話,兩人更強調:「這是由尼克主動開啟的。」顯示其對喬治有濃厚興趣。

然而,《ESPN》記者Alan Hahn近日在Podcast上表示,尼克已經放棄了這項提議,「他們曾有機會得到喬治,但他們嫌太貴了。尼克跟快艇對談時,後者告訴他們得付出多少東西,喬治則說:『我想要延長合約。』結果尼克表示自己不會這麼做,就走掉了。所以,就目前而言,這筆交易案已經離開檯面了。」

Alan Hahn on Knicks: “They had a chance to get Paul George. They said it was too expensive, they don't want to do it. They've already backed outta that. They talked to the Clippers, the Clippers gave what it would cost, then Paul George said 'But I want an extension.’ And they… pic.twitter.com/wamB1M4n1O