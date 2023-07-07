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外資大賣台股210億元 賣超榜首竟已被連賣10天

NBA／尼克幾乎換來喬治 因續約問題放棄交易

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克已放棄換來喬治的念頭。 美聯社
尼克已放棄換來喬治的念頭。 美聯社

快艇而言，喬治（Paul George）已非不可交易的球員。外媒指出，球隊曾經接近和尼克達成協議，但後者最終因喬治的續約問題，選擇縮手。

由於和雷納德（Kawhi Leonard）聚少離多，球隊也遲遲無法在季後賽有一番建樹，導致當初風光加盟快艇的喬治，被球隊擺上了貨架。消息剛傳出時，拓荒者與尼克，是兩支最常和喬治連結的隊伍。

其中，以尼克的行動最為積極，根據《洛杉磯時報》記者透納（Broderick Turner）和格里夫（Andrew Greif）在上月底的報導，他們曾和快艇，就喬治交易案有初步對話，兩人更強調：「這是由尼克主動開啟的。」顯示其對喬治有濃厚興趣。

然而，《ESPN》記者Alan Hahn近日在Podcast上表示，尼克已經放棄了這項提議，「他們曾有機會得到喬治，但他們嫌太貴了。尼克跟快艇對談時，後者告訴他們得付出多少東西，喬治則說：『我想要延長合約。』結果尼克表示自己不會這麼做，就走掉了。所以，就目前而言，這筆交易案已經離開檯面了。」

喬治本季尚能繳出場均23.8分、6.1籃板、5.1助攻的成績，但他已年過33歲，且近年出席率不佳，再加上希望能提前綁大約的因素，很可能讓尼克以及其他隊伍不敢出手。

快艇 尼克 喬治

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