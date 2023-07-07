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NBA／布萊恩四度登封面 成《NBA2K24》雙版本主角

聯合新聞網／ 綜合報導
布萊恩四度成為封面人物。 截圖自：《NBA2K》推特
布萊恩四度成為封面人物。 截圖自：《NBA2K》推特

《NBA 2K》系列去年以喬丹（Michael Jordan）作為特別版封面，慶祝2K23的發行。而當全新系列作邁向「24」時，主角理所當然地是布萊恩（Kobe Bryant）。

作為籃球遊戲界的霸主，登上2K系列的封面對球員來說是莫大榮耀。布萊恩在這之前曾三度成為招牌，分別是帶隊奪冠的2009年（2K10）、宣布退役的2016年（2K17傳奇版）、意外離世的2020（2K21永恆曼巴版）。

根據稍早公布的消息，布萊恩將四度登上2K系列，分別擔任2K24布萊恩版、2K24黑曼巴版的主角。對此，遊戲公司視覺設計部門總裁湯瑪斯（Greg Thomas）解釋，「當我們隨著布萊恩慶祝2K系列25週年，同時也在紀念他的傳奇，以及在場上世代級的表現。」

近年來，2K系列常被戲稱為換湯不換藥的「換皮遊戲」，對於新作將有的變革，湯瑪斯解釋「除了在這個招牌的歷史畫上標記，2K24也將看向未來，引入創新科技，還有涉及社群的特色，像是跨平台遊玩。」

針對這款新作，遊戲公司尚未公布上市日程，但明日就可先行預購。

布萊恩

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