NBA／布萊恩四度登封面 成《NBA2K24》雙版本主角

《NBA 2K》系列去年以喬丹(Michael Jordan)作為特別版封面,慶祝2K23的發行。而當全新系列作邁向「24」時,主角理所當然地是布萊恩(Kobe Bryant)。

作為籃球遊戲界的霸主,登上2K系列的封面對球員來說是莫大榮耀。布萊恩在這之前曾三度成為招牌,分別是帶隊奪冠的2009年(2K10)、宣布退役的2016年(2K17傳奇版)、意外離世的2020(2K21永恆曼巴版)。

根據稍早公布的消息,布萊恩將四度登上2K系列,分別擔任2K24布萊恩版、2K24黑曼巴版的主角。對此,遊戲公司視覺設計部門總裁湯瑪斯(Greg Thomas)解釋,「當我們隨著布萊恩慶祝2K系列25週年,同時也在紀念他的傳奇,以及在場上世代級的表現。」

Kobe is on the cover of 2K24 pic.twitter.com/5xW5aMrqXW