NBA／三年約長留湖人 八村壘超興奮：從沒想過加入別隊

雖然來到洛杉磯不過半年,八村壘卻已和湖人磨合出深厚感情,在和球隊簽下長約後,他更透露,自己從來沒有離開的念頭。

湖人年初發動交易,以納恩(Kendrick Nunn)和數枚次輪籤,從巫師換來八村壘。例行賽發揮平凡的八村壘,於季後大放異彩。根據NBA官網,他是本次季後賽,平均出手至少十次下,唯一一位達成5成5命中率、4成8三分命中率、8成8罰球命中率的球員,並藉此將數據提升至場均12.2分、3.6籃板、0.6助攻。

自由市場首日,湖人便以3年5100萬將八村壘留下,重返球隊的他,在接受採訪時顯得相當高興,「幾個月前,我從巫師來到了這裡,並過得很好。我愛這裡包括隊友、球隊文化、人員在內的所有事情,我們也打出了不錯的季後賽。所以,我很高興下季可以跟很多隊友回到這裡,我感到很興奮。」

Rui Hachimura is signing a three-year, $51M extension with the Lakers, per @ShamsCharania pic.twitter.com/fy0mjofDbB

作為一名年輕側翼,八村壘在市場勢必吸引不少目光,但當被問到是否考慮過與他隊簽約時,他如此回應,「沒有,我一直想回來,這當然是我的首選。我跟經紀人還有佩林卡(Rob Pelinka)還有球隊都做得很好,了解彼此想要什麼。我很高興這些都達成了。」

“It’s been great... I love the teammates, the culture, the staff, everything.” Rui Hachimira gives his many reasons why the #Lakers were his obvious choice. pic.twitter.com/Q6C43aFXDC