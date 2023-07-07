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NBA／三年約長留湖人 八村壘超興奮：從沒想過加入別隊

聯合新聞網／ 綜合報導
八村壘對續留湖人相當滿意。 路透社
八村壘對續留湖人相當滿意。 路透社

雖然來到洛杉磯不過半年，八村壘卻已和湖人磨合出深厚感情，在和球隊簽下長約後，他更透露，自己從來沒有離開的念頭。

湖人年初發動交易，以納恩(Kendrick Nunn)和數枚次輪籤，從巫師換來八村壘。例行賽發揮平凡的八村壘，於季後大放異彩。根據NBA官網，他是本次季後賽，平均出手至少十次下，唯一一位達成5成5命中率、4成8三分命中率、8成8罰球命中率的球員，並藉此將數據提升至場均12.2分、3.6籃板、0.6助攻。

自由市場首日，湖人便以3年5100萬將八村壘留下，重返球隊的他，在接受採訪時顯得相當高興，「幾個月前，我從巫師來到了這裡，並過得很好。我愛這裡包括隊友、球隊文化、人員在內的所有事情，我們也打出了不錯的季後賽。所以，我很高興下季可以跟很多隊友回到這裡，我感到很興奮。」

作為一名年輕側翼，八村壘在市場勢必吸引不少目光，但當被問到是否考慮過與他隊簽約時，他如此回應，「沒有，我一直想回來，這當然是我的首選。我跟經紀人還有佩林卡（Rob Pelinka）還有球隊都做得很好，了解彼此想要什麼。我很高興這些都達成了。」

現年才25歲的八村壘，在得到大約後，將繼續扮演球隊重要綠葉，甚至有機會在雙星老化後，承擔起更大的責任。

湖人 八村壘

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