NBA／能防能投能控 文森談加入湖人：我身手全能

在湖人頗受好評的一連串操作中，簽下文森（Gabe Vincent）是相當重要的一環，這名本季隨隊闖進總冠軍賽的後衛也表示，自己將用多元性幫助球隊。

作為熱火著名的「落選秀軍團」一員，文森自2019年開啟生涯後，在球隊的地位越來越重要，本季先於例行賽繳出場均9.4分、2.1籃板、2.5助攻的數據，季後賽又進一步將其提升至場均12.7、1.4籃板、3.5助攻。這也讓成為自由球員的他，身價水漲船高，最終和湖人簽下3年3300萬美元的合約。

Gabe Vincent has arrived in LA 🤝



(via @Lakers) pic.twitter.com/9vrxA2f3HO — Bleacher Report (@BleacherReport) July 6, 2023

文森是湖人在休賽季，用最高薪網羅的新援，在接受《ESPN》採訪時，他如此評價新東家，「他們每樣東西都能來一點，有身材、運動性、領導力、明星球員。」並分享自己如何讓支球隊變得更好，「我能帶來一些強硬的防守，也可以組織進攻、掌握空檔，我認為我在熱火證明了自己很全能。」

之後，文森繼續說明，自己的全能對湖人幫助很大，「我可以跟很多人合作，走上場用不同的方式發揮影響力。每一晚，我的角色可能會跟著賽季情況改變，我覺得我能跟著任何團隊，為比賽帶來正面影響，所以我很期待有機會做到這些。」

"[Lakers] have a little bit of everything... I think I showed in Miami that my game is pretty versatile... I could come in and just try to impact winning in a number of ways and every night it might be different."



—Gabe Vincent



(via @ESPNLosAngeles)pic.twitter.com/Nrye6sgxEE — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 6, 2023

對已擁有詹姆斯（Lebron James）、戴維斯（Anthony Davis）兩大巨星的湖人來說，他們很需要多功能綠葉輔佐兩人，目前看來，文森很有自信能承擔這個角色。