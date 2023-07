NBA／能防能投能控 文森談加入湖人：我身手全能

在湖人頗受好評的一連串操作中,簽下文森(Gabe Vincent)是相當重要的一環,這名本季隨隊闖進總冠軍賽的後衛也表示,自己將用多元性幫助球隊。

作為熱火著名的「落選秀軍團」一員,文森自2019年開啟生涯後,在球隊的地位越來越重要,本季先於例行賽繳出場均9.4分、2.1籃板、2.5助攻的數據,季後賽又進一步將其提升至場均12.7、1.4籃板、3.5助攻。這也讓成為自由球員的他,身價水漲船高,最終和湖人簽下3年3300萬美元的合約。

文森是湖人在休賽季,用最高薪網羅的新援,在接受《ESPN》採訪時,他如此評價新東家,「他們每樣東西都能來一點,有身材、運動性、領導力、明星球員。」並分享自己如何讓支球隊變得更好,「我能帶來一些強硬的防守,也可以組織進攻、掌握空檔,我認為我在熱火證明了自己很全能。」

之後,文森繼續說明,自己的全能對湖人幫助很大,「我可以跟很多人合作,走上場用不同的方式發揮影響力。每一晚,我的角色可能會跟著賽季情況改變,我覺得我能跟著任何團隊,為比賽帶來正面影響,所以我很期待有機會做到這些。」

"[Lakers] have a little bit of everything... I think I showed in Miami that my game is pretty versatile... I could come in and just try to impact winning in a number of ways and every night it might be different."



—Gabe Vincent



(via @ESPNLosAngeles)pic.twitter.com/Nrye6sgxEE