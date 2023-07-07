NBA／波爾將成巫師一哥 庫明加祝福：在華盛頓掀起波瀾

震撼聯盟的保羅（Chris Paul）交易案今日正式成立，同時代表波爾（Jordan Poole）確定前往巫師。曾和波爾一同戴上戒指的庫明加（Jonathan Kuminga）也獻上祝福為好友送行。

Thank you, Jordan pic.twitter.com/YTAIsfFw64 — Golden State Warriors (@warriors) July 6, 2023

波爾在上季勇士奪冠的過程，扮演相當重要的角色，甚至一度被捧為「浪花接班人」，不過在獲得4年1.28億美元大約、新合約還沒開跑就被球隊捨棄，成為換來保羅的主菜，交易也在今日正式官宣，新球季改披巫師球衣。

雖然事後有不少報導傳出，波爾在勇士休息室內不受歡迎，隊友甚至對他被交易沒有感覺，但庫明加卻在稍早打破這項傳言，於新興社群Threads寫道，「波爾將會在華盛頓掀起波瀾，我等不及要見證了！兄弟，滿滿的愛。」

值得一提的是《NBC Sports》也看好波爾來到巫師後，獲得更多開火權的他會有更好表現，有望和以4年1.02億美元續留的庫茲瑪搭檔扛起巫師全新招牌，甚至成為球隊一哥。

除了波爾外，剛結束新秀賽季的鮑德溫（Patrick Baldwin Jr.）與羅林斯（Ryan Rollins）也在同個包裹被送到華盛頓。身為學長的庫明加，並沒有忘記他們，另外發了一篇貼文寫道，「別忘記，鮑德溫、羅林斯也會迎來巨大的一年。家人們，祝你好運！」甚至獲得尼克大約離隊的迪文森佐（Donte DiVincenzo）開起玩笑，「兄弟，我可以分一些嗎？」

Kuminga showing love to his old teammates pic.twitter.com/asyFkD1Xr2 — (Chef Curry) (@Baby_face_Goat_) July 6, 2023

即便現在還能以勇士球員身分，祝福離開的戰友們，但庫明加也多次出現在交易流言中，或許，他有一天也會成為，球隊換來即戰力的犧牲品。