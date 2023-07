NBA／波爾將成巫師一哥 庫明加祝福：在華盛頓掀起波瀾

震撼聯盟的保羅(Chris Paul)交易案今日正式成立,同時代表波爾(Jordan Poole)確定前往巫師。曾和波爾一同戴上戒指的庫明加(Jonathan Kuminga)也獻上祝福為好友送行。

波爾在上季勇士奪冠的過程,扮演相當重要的角色,甚至一度被捧為「浪花接班人」,不過在獲得4年1.28億美元大約、新合約還沒開跑就被球隊捨棄,成為換來保羅的主菜,交易也在今日正式官宣,新球季改披巫師球衣。

雖然事後有不少報導傳出,波爾在勇士休息室內不受歡迎,隊友甚至對他被交易沒有感覺,但庫明加卻在稍早打破這項傳言,於新興社群Threads寫道,「波爾將會在華盛頓掀起波瀾,我等不及要見證了!兄弟,滿滿的愛。」

值得一提的是《NBC Sports》也看好波爾來到巫師後,獲得更多開火權的他會有更好表現,有望和以4年1.02億美元續留的庫茲瑪搭檔扛起巫師全新招牌,甚至成為球隊一哥。

除了波爾外,剛結束新秀賽季的鮑德溫(Patrick Baldwin Jr.)與羅林斯(Ryan Rollins)也在同個包裹被送到華盛頓。身為學長的庫明加,並沒有忘記他們,另外發了一篇貼文寫道,「別忘記,鮑德溫、羅林斯也會迎來巨大的一年。家人們,祝你好運!」甚至獲得尼克大約離隊的迪文森佐(Donte DiVincenzo)開起玩笑,「兄弟,我可以分一些嗎?」

