NBA／爵士成搶下里拉德黑馬？「沃神」：曾致電拓荒者詢價

雖然里拉德(Damian Lillard)一心想去熱火,拓荒者卻只以「豐厚包裹」為交易動機,交易因此陷入僵局,不過反倒讓握有不少籌法的爵士成了這場競標戰的可能黑馬之一。

在里拉德喊出「賣我」後,外界普遍認為,爭取里拉德加盟的隊伍,多以熱火、76人等爭冠球隊為主,然而,這類球隊為了維持競爭力,多半不願意,或沒能力放入有價的球員、選秀籤進包裹中。此外由於爭冠強隊的選秀籤多數會落在首輪末段,這讓拓荒者更想要換來已有實績的潛力新秀,類似上季杜蘭特交易案讓籃網拿到布里吉斯(Mikal Bridges),或是米契爾交易案讓爵士獲得本季大爆發的馬卡南(Lauri Markkanen),以及幾年前戴維斯(Anthony Davis)交易案讓鵜鶘換得建隊基石之一的英格倫(Brandon Ingram),這樣的交易回報也才能證明里拉德是聯盟前10~15大球星,這些因素使得交易案遲遲未能發生。

不過也有不少球隊總管對32歲的里拉德年紀有疑慮,認為他4年約的最後2年會成為球隊負擔,也讓他的交易價值有不小浮動。

根據《ESPN》記者沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)指出,在這些限制下,有些小市場球隊意外地出現在了討論中,因為這是他們唯一能獲得超級巨星的途徑,「像爵士這樣的球隊,不可能在自由市場獲得里拉德的青睞,但手握潛力新星以及大量選秀籤,確實是交易案的危險潛伏者。」他隨後也證實:「爵士曾致電詢價里拉德。」

