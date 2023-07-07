NBA／爵士成搶下里拉德黑馬？「沃神」：曾致電拓荒者詢價

雖然里拉德（Damian Lillard）一心想去熱火，拓荒者卻只以「豐厚包裹」為交易動機，交易因此陷入僵局，不過反倒讓握有不少籌法的爵士成了這場競標戰的可能黑馬之一。

在里拉德喊出「賣我」後，外界普遍認為，爭取里拉德加盟的隊伍，多以熱火、76人等爭冠球隊為主，然而，這類球隊為了維持競爭力，多半不願意，或沒能力放入有價的球員、選秀籤進包裹中。此外由於爭冠強隊的選秀籤多數會落在首輪末段，這讓拓荒者更想要換來已有實績的潛力新秀，類似上季杜蘭特交易案讓籃網拿到布里吉斯(Mikal Bridges)，或是米契爾交易案讓爵士獲得本季大爆發的馬卡南(Lauri Markkanen)，以及幾年前戴維斯(Anthony Davis)交易案讓鵜鶘換得建隊基石之一的英格倫(Brandon Ingram)，這樣的交易回報也才能證明里拉德是聯盟前10~15大球星，這些因素使得交易案遲遲未能發生。

不過也有不少球隊總管對32歲的里拉德年紀有疑慮，認為他4年約的最後2年會成為球隊負擔，也讓他的交易價值有不小浮動。

根據《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）指出，在這些限制下，有些小市場球隊意外地出現在了討論中，因為這是他們唯一能獲得超級巨星的途徑，「像爵士這樣的球隊，不可能在自由市場獲得里拉德的青睞，但手握潛力新星以及大量選秀籤，確實是交易案的危險潛伏者。」他隨後也證實：「爵士曾致電詢價里拉德。」

The Utah Jazz are expected to show interest in Damian Lillard, per @TheAthletic



Can this duo make some noise? 👀 pic.twitter.com/33lCRYM70b — NBACentral (@TheNBACentral) July 2, 2023

New ESPN / WOJ article today about .. you guess right .. Dame Lillard

A small mention of the Utah Jazz in this article https://t.co/iOwrnlnelv#JazzNation #UtahJazz #TakeNote pic.twitter.com/Qh3wo5zmbk — JazzNation (@JazzNationNews) July 6, 2023

然而沃納羅斯基也表示雙方對話沒有進一步發展，甚至沒有提出包裹，「首先，爵士必須確認，快要33歲的里拉德，時間線是否和這支年輕隊伍吻合，以及是否有辦法以合理的價格得到他，保持交易來下一位明星的彈性。」

事實上在里拉德經紀人警告除了熱火以外的各隊別出價、以免換來「不開心球星」的發言後，這齣「賣我」劇場已經成為了耐心大戰，不少球隊期望隨著時間推移，或許有機會像當年馬刺雷納德交易案一樣，只要附上不錯的主菜並稍微升級籌碼，就能拿到夢寐以求的球星，而這也是熱火仍有可能脫穎而出的原因，必須等待拓荒者失去耐性的那一刻；而對拓荒者總管克隆寧（Joe Cronin）來說，則必須要有只選最好包裹的決心，甚至要做好拖到季前訓練營影響團隊氣氛的心理準備，若因心軟隨意點頭交易，未來重建期將會更久。