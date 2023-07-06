NBA／史上最強教練團？詹姆斯、朗多客串「二皇子」球隊教頭

詹姆斯（Lebron James）的「皇子」布朗尼（Bronny）將在明年投入選秀，除此之外，「二皇子」布里斯（Bryce）的表現也同樣吸引球探關注，他甚至在進入聯盟前，就獲得NBA等級的教練團指導。

目前16歲，身高約194公分，司職得分後衛的布里斯，被不少球探認為，擁有比哥哥布朗尼更高的天賦。因此，當他披上AAU戰袍，征戰由Nike主辦的青年菁英錦標賽時，不少球探湧入球館，近距離觀察這名可能在三、四年後投入選秀的新星。

不過，當這支球隊的教練走入場時，全場目光馬上從布里斯移開，因為，走進來的，是他的爸爸詹姆斯。不僅如此，當影片中的詹姆斯，真的扮演起教頭，透過戰術版運籌帷幄時，旁邊竟出現了另一名球星，也就是二度拿下冠軍的後衛朗多（Rajon Rondo）。

Coach Bron has entered the building pic.twitter.com/YAfpHoZnJW — Krysten Peek (@krystenpeek) July 5, 2023

詹姆斯之所以能屹立聯盟二十年，除了始終如一的勁爆體能外，能讓他兼職控場的籃球智商也是關鍵；而朗多也不遑多讓，作為聯盟近十年來，「傳統控衛」的代表人物之一，他的球商被認為是最頂尖的存在，也曾多次上演破解對手戰術的畫面。因此，布里斯與他的球隊，可說是得到世界最好的客座教練團。

雖然詹姆斯和朗多尚未言明退役後的職涯，但兩人高超的球商，使他們必然能成為一名教頭，這個畫面，也在高中籃球賽中預先上演。