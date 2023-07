NBA／史上最強教練團？詹姆斯、朗多客串「二皇子」球隊教頭

詹姆斯(Lebron James)的「皇子」布朗尼(Bronny)將在明年投入選秀,除此之外,「二皇子」布里斯(Bryce)的表現也同樣吸引球探關注,他甚至在進入聯盟前,就獲得NBA等級的教練團指導。

目前16歲,身高約194公分,司職得分後衛的布里斯,被不少球探認為,擁有比哥哥布朗尼更高的天賦。因此,當他披上AAU戰袍,征戰由Nike主辦的青年菁英錦標賽時,不少球探湧入球館,近距離觀察這名可能在三、四年後投入選秀的新星。

不過,當這支球隊的教練走入場時,全場目光馬上從布里斯移開,因為,走進來的,是他的爸爸詹姆斯。不僅如此,當影片中的詹姆斯,真的扮演起教頭,透過戰術版運籌帷幄時,旁邊竟出現了另一名球星,也就是二度拿下冠軍的後衛朗多(Rajon Rondo)。

