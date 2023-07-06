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NBA／哈登市場行情冷 外媒：沒有球隊開啟交易對話

聯合新聞網／ 綜合報導
哈登的下家目前尚不明朗。 法新社
哈登的下家目前尚不明朗。 法新社

自由市場簽約大致告一段落後，休賽季剩下的重頭戲，就是喊出「賣我」的哈登（James Harden）與里拉德的下家會是哪隊，不過，有外媒指出，相較里拉德詢問度熱絡，哈登的交易行情遠低於預期。

哈登在上周執行最後一年3564萬美元的球員選項，但這不代表他將續留費城，而是因隊76人續約談判感到不滿，雙方協議分手，他執行最後一年合約讓球隊更容易交易，希望能前往另一支爭冠球隊。

然而，目前為止並未傳出太多球隊欲爭取哈登，《ESPN》記者洛威（Zach Lowe）在Podcast節目中表示，「我聽說，沒有很多球隊對他有興趣，至於為什麼有里拉德（Damian Lillard）和76人的連結，純粹是因為球隊得安撫安比德（Joel Embiid）。」

雖然仍有球隊被認為是潛在買家，但洛威認為還沒進入實質階段，「我不覺得邁阿密對他超級有興趣，他們明顯專注在別的部分；我也不認為尼克對他有興趣，除非能用非常便宜的資產換入，我也不知道76人願不願意這樣做；至於快艇，據我所知，他們甚至仍在猶豫要不要將曼恩（Terance Mann）、選秀權，甚至是鮑威爾（Norman Powell）放入包裹，我更不知道雙方有沒有開啟有意義的對話。」

同為準名人堂後衛，哈登和里拉德的下家仍撲朔迷離，但可以確定的是，他們的交易案一旦發生，將為聯盟投下一顆巨大的震撼彈。

76人 哈登

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