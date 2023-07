NBA／哈登市場行情冷 外媒：沒有球隊開啟交易對話

自由市場簽約大致告一段落後,休賽季剩下的重頭戲,就是喊出「賣我」的哈登(James Harden)與里拉德的下家會是哪隊,不過,有外媒指出,相較里拉德詢問度熱絡,哈登的交易行情遠低於預期。

哈登在上周執行最後一年3564萬美元的球員選項,但這不代表他將續留費城,而是因隊76人續約談判感到不滿,雙方協議分手,他執行最後一年合約讓球隊更容易交易,希望能前往另一支爭冠球隊。

BREAKING: James Harden will opt into his player option so the Sixers and Harden can work on a trade out of Philadelphia, via @ShamsCharania WOW. 🍿🍿 pic.twitter.com/evOptyC0pM

然而,目前為止並未傳出太多球隊欲爭取哈登,《ESPN》記者洛威(Zach Lowe)在Podcast節目中表示,「我聽說,沒有很多球隊對他有興趣,至於為什麼有里拉德(Damian Lillard)和76人的連結,純粹是因為球隊得安撫安比德(Joel Embiid)。」

雖然仍有球隊被認為是潛在買家,但洛威認為還沒進入實質階段,「我不覺得邁阿密對他超級有興趣,他們明顯專注在別的部分;我也不認為尼克對他有興趣,除非能用非常便宜的資產換入,我也不知道76人願不願意這樣做;至於快艇,據我所知,他們甚至仍在猶豫要不要將曼恩(Terance Mann)、選秀權,甚至是鮑威爾(Norman Powell)放入包裹,我更不知道雙方有沒有開啟有意義的對話。」

“From what I’ve heard so far, [the Clippers] have been reluctant so far to offer Mann, picks, maybe even Powell. I don’t even know if the two sides have even really had significant dialogue.” - Zach Lowe on the Harden to LAC trade rumors pic.twitter.com/1osIDAwNxd