NBA／傳暴龍上季爆發內鬨 范弗利特讓前季新人王不開心

暴龍上季在附加賽不敵公牛隊，無緣季後賽。近日傳出范弗利特（Fred VanVleet）和席亞康（Pascal Siakam）曾與年輕選手發生內鬨，或許也是范弗利特不續約原因之一。

范弗利特和席亞康都是2019年暴龍奪冠班底，范弗利特已經和火箭簽下3年1.3億美元合約，確定離開暴龍，席亞康新賽季則將迎來4年合約最後一年。據暴龍記者葛蘭吉（Michael Grange）報導指出，范弗利特會向年輕球員表達他的沮喪，這讓年輕球員很不喜歡他。

另外，暴龍總裁尤基利（Masai Ujiri）曾親自向球隊喊話，特別是年輕前鋒巴恩斯（Scottie Barnes），因為他曾出現自私的打法和糟糕的肢體語言。

現年21歲的巴恩斯在2021年選秀大會，以首輪第4順位被暴龍選中，因為他擁有出色的運動能力和傳球技巧，被視為暴龍建隊核心。不過他去年碰上撞牆期，基礎數據沒太多進步，投籃命中率還從新人年的49.2%下滑到45.6%。

范弗利特離開暴龍後，將和更年輕的火箭隊小將們打球，他上賽季投籃命中率不到4成，備受許多球迷質疑，他先前受訪時聲稱這和暴龍隊打法有關。值得一提的是，有網友發現，范弗利特離隊後，巴恩斯馬上取消IG追蹤。

Scottie Barnes has already unfollowed new Rocket Fred VanVleet on IG 👀



(H/T @GTJGotNext) pic.twitter.com/zvLgiEozpO — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2023年7月3日

席亞康合約則在明年夏天到期，《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）先前報導稱，席亞康顯然更願意繼續留在暴龍拚戰。儘管有球隊想交易席亞康，但他不保證會續約，這讓許多球隊卻步。