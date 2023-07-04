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NBA／回到最初的起點 「飆風玫瑰」羅斯重披大學背號

聯合新聞網／ 綜合報導
羅斯新賽季將效力灰熊隊，而他也將披上大學時期背號。 美國聯合通訊社
羅斯新賽季將效力灰熊隊，而他也將披上大學時期背號。 美國聯合通訊社

「飆風玫瑰」羅斯的職業生涯逐漸步入尾聲，他在今年休賽季轉戰灰熊後，被預料能在後衛替補戰力佔有一席之地，同時也能提供這支年輕球隊休息室領導力。而他在新東家的背號也在今天出爐，將是就讀曼菲斯大學時期所穿的23號，這也是他相隔15年再度披上23號球衣。

羅斯在尼克隊過了一個不如意的賽季，例行賽場均僅12.5分，得分也是生涯最低的5.6分。明年1560萬美元的球隊選擇權理所當然被尼克給拒絕，而他便以兩年650萬美元全額保障的合約轉戰灰熊。在莫蘭特（Ja Morant）預計在開季被禁賽25場後，灰熊有補強後衛陣容的需求，羅斯除了實質戰力、領導經驗，作為同是飛人型後衛的莫蘭特導師也是理想人選。

恰巧，羅斯在NCAA時期也正好就讀曼菲斯大學，可說是與曼菲斯種下了不解之緣。他新賽季也將披上大學時代的23號球衣以致敬這段過往，這是羅斯NBA生涯所穿的第四個號碼。他的太太安德森（Alaina Anderson）也在Instagram上分享了灰熊對羅斯的歡迎，並曬出大學時期的照片。

雖然羅斯是土生土長的芝加哥孩子，也是芝加哥的家鄉英雄，但他在曼菲斯人民的心中同樣也有重要的地位。雖然只在大學待一年就投入選秀，但在效力曼菲斯大學時期，羅斯場均貢獻14.9分、4.7次助攻和4.5個籃板，率隊打出38勝2敗的戰績並晉級全國冠軍戰，最終在延長賽敗給堪薩斯大學，和冠軍擦身而過。

Derrick Rose

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