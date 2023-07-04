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NBA／回憶2016總冠軍戰 格林：如果奪冠我會是FMVP

聯合新聞網／ 綜合報導
格林近期在接受採訪時，談及對2016年總冠軍戰失利的想法。 美聯社
格林近期在接受採訪時，談及對2016年總冠軍戰失利的想法。 美聯社

勇士四冠老臣「嘴綠」格林（Draymond Green）休賽季跳出球員選項後和勇士簽下4年1億美金的合約，幾乎確定將會在舊金山待到退休。而他近期在上喬治（Paul George）的Podcast節目時談及充滿遺憾的2016總冠軍戰，表示當時若勇士順利奪冠，依照他在G7的優秀表現，應該能拿到FMVP。

勇士在2015至2018年四年間奪下三冠，毫無疑問是2010世代NBA最成功的隊伍，但對這支超級球隊來說，沒能在寫下史上最多73勝賽季的2016年奪冠絕對是心中永遠的痛。在該年總冠軍戰，勇士對騎士原先握有3:1的系列賽領先，距離冠軍金盃僅一步之遙，然而卻連輸三場慘遭逆轉。

不僅寫下「73勝總亞軍」的難堪紀錄，也是NBA史上首次有球隊在總冠軍戰3:1領先卻被翻盤。

但也因為這年的失利，讓勇士在季後找來了杜蘭特（Kevin Durant），促成了NBA近代史上最強的隊伍之一「KD勇」，開啟了二連霸王朝，創下單次季後賽16勝1敗的最高勝率紀錄。

而2016的總冠軍戰G7也被譽為是近年來NBA最精彩的一場比賽，兩隊最大領先分數不超過8分，且一路拉鋸到最後才由厄文（Kyrie Irving）的三分決定勝負，近期格林也在受訪時回憶這場比賽。

「這是我人生中最大的謎題，若我們真拿下那場比賽、那座冠軍，我應該會是FMVP」，格林提到自己攻下全場最高32分，外帶15分、9助攻，「但我真的值得擁有嗎？因為我們照理說不應該打到第七戰，如果系列賽五場內就結束，我還有機會拿到FMVP嗎？」

格林也表示，現在當自己回顧這個系列賽，會思考如果這一切真的發生，將對自己造成甚麼影響。「比如我現在手上握有FMVP的殊榮，我會改變我的心態嗎？會不會讓我不再去做原先在隊內的角色？在面臨如今的處境時，我會不會變得不夠謙遜？」

「我對勇士隊長期以來的貢獻，將說明我為何能入選名人堂，能否拿FMVP是我生涯最大的『假如』，但同時也是我重要的導師，對此我從不後悔」，格林說。

格林 勇士

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