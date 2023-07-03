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NBA／史馬特驚訝被塞爾蒂克交易 解釋自己和布朗沒心結

聯合新聞網／ 綜合報導
史馬特(左)澄清自己和布朗(右)沒心結。 法新社
史馬特(左)澄清自己和布朗(右)沒心結。 法新社

防守悍將史馬特（Marcus Smart）休賽季被塞爾蒂克交易到灰熊隊，他直言驚訝交易案發生，也澄清自己和布朗（Jaylen Brown）沒矛盾。

史馬特生涯效力塞爾蒂克9季，出賽581場例行賽和108場季後賽，他坦言得知被交易後很驚訝，「交易前一周我被告知是安全的，球隊沒和我說過交易的事。我了解這是生意，但對我來說這是禮貌問題。」

由於布朗沒在社群媒體向史馬特告別，引起外界質疑兩人有心結，對此史馬特澄清，「我認為外界不清楚我們的真實關係，我們一起經歷很多事。交易案發生後，所有塞爾蒂克隊友都聯繫我，這讓我很感慨。」

「我和布朗關係很好，他和我一樣對交易感到失望，沒發文不代表不和」史馬特說。

Marcus Smart Jaylen Brown

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