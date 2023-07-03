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NBA／布里吉斯簽合格報價續留黃蜂 新賽季有交易否決權

聯合新聞網／ 綜合報導
布里吉斯簽下合格報價，新賽季有交易否決權。 美聯社
布里吉斯簽下合格報價，新賽季有交易否決權。 美聯社

黃蜂前鋒布里吉斯（Miles Bridges）上賽季因家暴案纏身，整季一場未打。休賽季黃蜂開出1年790萬美元的「合格報價（Qualifying Offer）」，據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，雙方長約談判破裂，布里吉斯確定簽下這份合格報價，新賽季將擁有交易否決權，球季結束後能成為非受限自由球員。

布里吉斯在生涯第4季大幅成長，場均20.2分、7.0籃板、3.8助攻都創生涯新高。當他準備要和黃蜂商討大合約時，卻爆出家暴案，整季一場未打。布里吉斯最終認罪被判緩刑3年，NBA官方也禁賽他30場，由於上季已執行完20場禁賽，剩下10場將留到新賽季繼續執行。

沃納羅斯基指出，黃蜂原先將布里吉斯和小鮑爾視為建隊核心。黃蜂昨天和當家球星小鮑爾（LaMelo Ball）簽下5年最高達2.6億美元的超頂級合約後，仍在和另一位受限制自由球員華盛頓（P.J. Washington）談判新合約。

據《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）消息指出，華盛頓吸引多支球隊興趣，八村壘和湖人簽下的3年5100萬美元合約，預計是華盛頓新合約的數字。

華盛頓待價而沽。 路透社
華盛頓待價而沽。 路透社

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