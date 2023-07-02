快訊

MLB／張育成連兩天復健賽照計畫 加了守備無失誤

金曲34／評審團主席陳建騏還原「艾怡良出包」幕後實況 認簽名太大

大學教師「Uber化」 正式缺搶破頭 他陷5校兼任輪迴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／在快艇能開心打球 衛斯特布魯克低薪續約2年

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
衛斯特布魯克 美聯社
衛斯特布魯克 美聯社

成為自由球員的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），決定續留快艇，同意簽下2年780萬美元的新合約，包括第2年的球員選擇權，他的經紀人施沃茲（Jeff Schwartz）已經向美國《ESPN》證實消息。

新合約中，快艇第一年只會付380萬美元給衛斯特布魯克，不過「衛少」原本就是洛杉磯本地人，且在上季後半段在快艇得到發揮空間，球隊上季季後賽遭太陽隊淘汰後就曾留下相關訊息。

「我可以告訴你們的一件事就是，我喜歡這裡，我喜歡這裡的人，球迷不只接納我，還有我的家人和好友。我知道球季結束後，很多事情會發生，但我充滿感激，絕對樂意待在這裡。」這是4月衛斯特布魯克的說法。

34歲的衛斯特布魯克，2017年曾和雷霆簽下5年超過2億美元的頂薪合約，但今年2月從湖人被交易到爵士再被買斷，轉戰到快艇只拿到78萬美元的薪水。不過他為快艇出賽的21場，有場均15.8分、7.6助攻和4.9籃板，儘管賽季在季後賽首輪止步，他仍強調，在快艇讓他能開心「上工」，享受所做的事情。

快艇仍是以雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）雙星為中心去補強，根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）得到的消息，快艇對「大鬍子」哈登（James Harden）和里拉德（Damian Lillard）也有興趣。

延伸閱讀

NBA／雷納德動手術將休8週 快艇總裁：繼續圍繞雙星建隊

NBA／沃神曝「衛少交易碎片」重返爵士 球迷調侃：湖人傳奇

NBA／續簽空間有限 外媒：快艇想用友情價留下衛少

NBA／西區冠軍賽4戰只得25分 傳詹皇不喜歡羅素

相關新聞

NBA／深度炸裂！湖人續簽羅素、里夫斯 補進體能長人海斯

自由市場開跑後首日積極補強陣容的湖人，除了留下八村壘外，更從熱火向熱火挖來主力後衛文森（Gabe Vincent），增添了3D側翼普林斯（Taurean Prince）與昔日「杜克三王」之一的瑞迪許（

NBA／里拉德提交易申請震撼聯盟 傳熱火成強力追求者

自從2012年選秀會上以首輪6順位加入拓荒者，里拉德（Damian Lillard）已經為「玫瑰之城」效力11年之久，儘管近些年有關他轉隊流言一直不斷，始終沒有確切表態，甚至球團也多次聲明要繼續圍繞著

NBA／在快艇能開心打球 衛斯特布魯克低薪續約2年

成為自由球員的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），決定續留快艇，同意簽下2年780萬美元的新合約，包括第2年的球員選擇權，他的經紀人施沃茲（Jeff Schwartz）已經向美國《ESPN》證實消息。

NBA／熱火傳積極爭取里拉德 交易包裹以赫洛為主軸

就在里拉德（Damian Lillard）正式拋出「賣我宣言」之後，《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）在報導中透露，熱火一直在等待這個時刻來臨，並且期盼能夠迅速和拓荒者達成協議。

NBA／公鹿維持競爭力 2年4800萬美元續留洛培茲

在以3年1.02億美元合約留下奪冠功臣米道頓（Khris Middleton）之後，公鹿又開出2年4800萬美元的價碼，順利續約主戰中鋒洛培茲（Brook Lopez）。 已經效力公鹿5年的洛培

NBA／里拉德拋交易震撼彈 拓荒者評估條件兩大重點考量

消息人士今天透露，波特蘭拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）已提出交易要求。據報導，邁阿密熱火、洛杉磯快艇及費城76人隊都有興趣打探挖角他的條件。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦