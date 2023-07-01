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NBA／湖人開市首日大進補！搶下熱火主力後衛也留住八村壘

聯合新聞網／ 綜合報導
胡人今日最重要的操作，就是向熱火挖來今年總冠軍賽「落選秀軍團」之一的主力後衛文森。 法新社
胡人今日最重要的操作，就是向熱火挖來今年總冠軍賽「落選秀軍團」之一的主力後衛文森。 法新社

離總冠軍賽僅差一步的湖人，在方才開市的自由市場動作頻頻，除了帶回八村壘外，向熱火挖來今年總冠軍賽「落選秀軍團」之一的主力後衛文森（Gabe Vincent），還增添了3D側翼普林斯（Taurean Prince）與昔日「杜克三王」之一的瑞迪許（Cam Reddish）等新援，補足防守機動性。

八村壘在季後賽打出身價。 美聯社
八村壘在季後賽打出身價。 美聯社

季中來到洛杉磯的前鋒八村壘，雖然在入隊後33場比賽，僅繳出平平無奇的場均9.6分、4.7籃板、0.7助攻，卻在季後賽化身奇兵，曾在對陣灰熊首場比賽狂砍29分，季後賽場均12.2分、3.6籃板、0.6助攻的成績，加上將近五成的外線命中率，讓他身價飆升。湖人最終決定用4年5100萬美元，綁下這名25歲的小將作為長期核心。

最意外的則是以3年3300萬簽下的27歲後衛文森，身為熱火「落選秀軍團」一員，從聯盟邊緣人一路擠進球隊輪替，除了同樣在季後賽表現出色，以將近四成的三分命中率，拿下場均12.7分、1.4助攻、3.5助攻外，更曾在東區冠軍賽第三戰射下29分，將塞爾蒂克逼近0：3的絕境。文森的到來，將讓湖人外圍火力更加旺盛，也代表不會留下施羅德。

至於29歲的普林斯與23歲的瑞迪許，雖然不像八村壘、文森一般在季後賽打出身價，在NBA生涯也偶有佳作。普林斯為聯盟最夯的「3D側翼」，在生涯保有近四成三分命中率下，能獲得場均10.4分、3.7籃板、1.7助攻。

同為前鋒的瑞迪許，當初以「杜克三王」之姿，作為樂透秀進入聯盟，雖然未能兌現潛力，仍在本季輾轉至拓荒者後站穩輪替，於波特蘭繳出場均11分、2.9籃板、1.9助攻。他和普林斯不僅能厚實湖人的輪替，薪資也十分低廉，瑞迪許為2年463萬美元，普林斯則是1年450萬美元。

雖然在首日即囊括了前後場戰力，湖人仍有所損失。除了沒簽到心儀的金塊奪冠功臣布朗（Bruce Brown）外，主力後衛施羅德（Dennis Schroder）、前鋒布朗（Troy Brown Jr.）也轉投他隊，球隊下一步可能會是帶回羅素（D'Angelo Russell）、里夫斯（Austin Reaves）這組後場搭檔。

其中湖人已對里夫斯提出4年5200萬美元合約，這是湖人所能開給他的最高報價，不過由於他屬受限自由球員，紫金軍團還是能跟進其他球隊的合約。

湖人 八村壘

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