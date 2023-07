NBA／湖人開市首日大進補！搶下熱火主力後衛也留住八村壘

離總冠軍賽僅差一步的湖人,在方才開市的自由市場動作頻頻,除了帶回八村壘外,向熱火挖來今年總冠軍賽「落選秀軍團」之一的主力後衛文森(Gabe Vincent),還增添了3D側翼普林斯(Taurean Prince)與昔日「杜克三王」之一的瑞迪許(Cam Reddish)等新援,補足防守機動性。

八村壘在季後賽打出身價。 美聯社

季中來到洛杉磯的前鋒八村壘,雖然在入隊後33場比賽,僅繳出平平無奇的場均9.6分、4.7籃板、0.7助攻,卻在季後賽化身奇兵,曾在對陣灰熊首場比賽狂砍29分,季後賽場均12.2分、3.6籃板、0.6助攻的成績,加上將近五成的外線命中率,讓他身價飆升。湖人最終決定用4年5100萬美元,綁下這名25歲的小將作為長期核心。

Rui Hachimura is signing a three-year, $51M extension with the Lakers, per @ShamsCharania pic.twitter.com/fy0mjofDbB — Bleacher Report (@BleacherReport) July 1, 2023

最意外的則是以3年3300萬簽下的27歲後衛文森,身為熱火「落選秀軍團」一員,從聯盟邊緣人一路擠進球隊輪替,除了同樣在季後賽表現出色,以將近四成的三分命中率,拿下場均12.7分、1.4助攻、3.5助攻外,更曾在東區冠軍賽第三戰射下29分,將塞爾蒂克逼近0:3的絕境。文森的到來,將讓湖人外圍火力更加旺盛,也代表不會留下施羅德。

Gabe Vincent has agreed on a 3-year, $33M deal with the Lakers, per @ShamsCharania pic.twitter.com/AAMTjsNElp — Bleacher Report (@BleacherReport) June 30, 2023

至於29歲的普林斯與23歲的瑞迪許,雖然不像八村壘、文森一般在季後賽打出身價,在NBA生涯也偶有佳作。普林斯為聯盟最夯的「3D側翼」,在生涯保有近四成三分命中率下,能獲得場均10.4分、3.7籃板、1.7助攻。

同為前鋒的瑞迪許,當初以「杜克三王」之姿,作為樂透秀進入聯盟,雖然未能兌現潛力,仍在本季輾轉至拓荒者後站穩輪替,於波特蘭繳出場均11分、2.9籃板、1.9助攻。他和普林斯不僅能厚實湖人的輪替,薪資也十分低廉,瑞迪許為2年463萬美元,普林斯則是1年450萬美元。

Free agent forward Taurean Prince is finalizing a deal with the Los Angeles Lakers, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2023

Cam Reddish is heading to the Lakers on a two-year deal, per @ShamsCharania pic.twitter.com/O45gkCW6No — Bleacher Report (@BleacherReport) July 1, 2023

雖然在首日即囊括了前後場戰力,湖人仍有所損失。除了沒簽到心儀的金塊奪冠功臣布朗(Bruce Brown)外,主力後衛施羅德(Dennis Schroder)、前鋒布朗(Troy Brown Jr.)也轉投他隊,球隊下一步可能會是帶回羅素(D'Angelo Russell)、里夫斯(Austin Reaves)這組後場搭檔。

其中湖人已對里夫斯提出4年5200萬美元合約,這是湖人所能開給他的最高報價,不過由於他屬受限自由球員,紫金軍團還是能跟進其他球隊的合約。