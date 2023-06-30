NBA／不再是大哥也沒關係！比爾：太陽是布克的國度

比爾（Bradley Beal）前往鳳凰城後，球迷開始討論，究竟誰會是「三巨頭」之首，而他也很明白的告訴外界，太陽是屬於布克（Devin Booker）的球隊。

在巫師送走原一哥沃爾（John Wall）後，比爾上位成為頭牌球星，也因此得以和球隊簽下超級頂薪，甚至附上罕見的不可交易條款。談到離開華盛頓，比爾在記者會上感性地說道，「感覺很複雜，我在那待了11年，和這座城市有很多情感連結，我也在那組成家庭。所以，我想花一點時間感謝華盛頓，謝謝這個城市、球隊讓這段合作發生，沒有這個關係，我不會出現在這。」

"I'm super ecstatic knowing that ever single day I have a chance to play a meaningful game... Knowing that every single night, I'm gonna be in an important game."



Bradley Beal in his Suns press conference.



(via @CBSSports) pic.twitter.com/h2QW1wOPDt — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 29, 2023

轉戰太陽後，比爾不再像從前一樣，是球隊的當然頭牌，但他在接受《ESPN》記者央米蘇克（Ohm Youngmisuk）採訪時，大方地接受了這個改變，「我不常以，『這是誰的球隊』來看待NBA，我們每個人都得盡力投入。但我明白，這是布克的國家、布克的場館，我也對能和兩位名人堂級球星打球感到興奮。」

部分球迷擔憂，比爾、布克、杜蘭特（Kevin Durant）三名進攻機器在場，會有「球不夠用」的情況，但比爾並不擔心，「我很高興，你可以去防守布克和杜蘭特，而我就可以輕鬆點，不用面對一堆包夾，也能獲得更多空檔接球投籃的機會。」

就比爾的發言來看，太陽球迷可以不用擔心「多頭馬車」的出現，但球隊板凳戰力目前仍令人堪憂，這問題或許能在明日自由市場開市後，得到改善。