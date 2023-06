NBA／不再是大哥也沒關係！比爾：太陽是布克的國度

比爾(Bradley Beal)前往鳳凰城後,球迷開始討論,究竟誰會是「三巨頭」之首,而他也很明白的告訴外界,太陽是屬於布克(Devin Booker)的球隊。

在巫師送走原一哥沃爾(John Wall)後,比爾上位成為頭牌球星,也因此得以和球隊簽下超級頂薪,甚至附上罕見的不可交易條款。談到離開華盛頓,比爾在記者會上感性地說道,「感覺很複雜,我在那待了11年,和這座城市有很多情感連結,我也在那組成家庭。所以,我想花一點時間感謝華盛頓,謝謝這個城市、球隊讓這段合作發生,沒有這個關係,我不會出現在這。」

"I'm super ecstatic knowing that ever single day I have a chance to play a meaningful game... Knowing that every single night, I'm gonna be in an important game."



Bradley Beal in his Suns press conference.



(via @CBSSports) pic.twitter.com/h2QW1wOPDt