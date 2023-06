NBA／前往太陽假消息何處來？外媒：厄文在自抬身價

作為最大咖的自由球員之一,厄文(Kyrie Irving)的去處普遍被預測為重返獨行俠,或是前往湖人。不過,稍早卻有遭否認的消息傳出,他將和太陽會面,外媒認為,這只是厄文抬價的手段。

由於在季中丟出眾多資產換來厄文,使得在休賽季將他帶回達拉斯,成為獨行俠的當務之急,而由於他們能給出最大張的合約,使得球隊在「厄文爭奪戰」中佔上風,除非本人真的很想和詹姆斯(Lebron James)打球,湖人也如願清出空間,才有出現變故的可能。

沒想到,根據《Bleacher Report》記者海恩斯(Chris Haynes),厄文將在明天自由市場開市後,與薪資早已超額的太陽會面。這個令人困惑的消息,隨即也被亞利桑那媒體人甘巴德羅(John Gambadoro)否認,他更直言:「這太扯了!」

The Suns are not going to meet with Kyrie Irving. This is absurd! https://t.co/ITH2Iu8BpY