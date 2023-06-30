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NBA／前往太陽假消息何處來？外媒：厄文在自抬身價

聯合新聞網／ 綜合報導
厄文不太可能前往太陽。 美聯社
厄文不太可能前往太陽。 美聯社

作為最大咖的自由球員之一，厄文（Kyrie Irving）的去處普遍被預測為重返獨行俠，或是前往湖人。不過，稍早卻有遭否認的消息傳出，他將和太陽會面，外媒認為，這只是厄文抬價的手段。

由於在季中丟出眾多資產換來厄文，使得在休賽季將他帶回達拉斯，成為獨行俠的當務之急，而由於他們能給出最大張的合約，使得球隊在「厄文爭奪戰」中佔上風，除非本人真的很想和詹姆斯（Lebron James）打球，湖人也如願清出空間，才有出現變故的可能。

沒想到，根據《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes），厄文將在明天自由市場開市後，與薪資早已超額的太陽會面。這個令人困惑的消息，隨即也被亞利桑那媒體人甘巴德羅（John Gambadoro）否認，他更直言：「這太扯了！」

看似荒謬的消息，其實有背後原因。稍早，《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）在節目上表示，厄文只是想讓獨行俠給自己一張大約，「厄文正嘗試創造自己的市場，因為獨行俠會想在給他的新約上加一點限制。我認為，厄文會花一些時間增加自己的行情，讓感到恐懼的獨行俠給更多錢，我不確定這是否正在發生。」

儘管如此，沃納羅斯基心中，獨行俠仍是厄文最好的下家，「我還是認為，厄文不可避免地會重回達拉斯，和唐西奇（Luka Doncic）繼續搭檔。」

獨行俠 太陽 厄文

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