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NBA／頻傳衝突遭封「教練殺手」 楊恩澄清：只是理念不同

聯合新聞網／ 綜合報導
楊恩和先前兩位教頭都曾傳出糾紛。 法新社
楊恩和先前兩位教頭都曾傳出糾紛。 法新社

進入聯盟五年以來，楊恩（Trae Young）已經歷過兩度球隊換帥，這個頻率，讓部分球迷替他冠上「教練殺手」的封號，本人對此則不以為然。

老鷹在2017-18賽季正式開始重建，也在該年選秀「坦」到第三順位，先選下唐西奇（Luka Doncic）後，再將其交易至獨行俠換來楊恩，後者也迅速成為球隊少主。

確立楊恩為核心後，老鷹將原教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）開除，換上皮爾斯（Lloyd Pierce）。這名菜鳥教頭雖然以培養新人聞名，卻遲遲無法帶隊贏球，在繳出63勝120負的成績後，於2020-21賽季中段被開除。而接替的麥克米倫（Nate McMillan）雖然帶領老鷹闖進東區總決賽，也在近兩年成績不如意後被解雇，由現任教練史奈德（Quin Snyder）接替。

老鷹頻繁換帥，再加上過程中皆出現「楊恩和教練不合」的傳聞，使得他被質疑是「教練殺手」。對此，楊恩在Podcast上表示，這僅是因為理念不同而已，「對我來說，我沒有經歷過很多教練。我和皮爾斯有很好的關係，但我們的合作很顛簸。我認為，我和他在某些事不對盤的原因，主要在我們都很想贏，球隊當時卻無法獲勝。」並解釋，以培養為主的皮爾斯，和急切求勝的自己難以共存。

雖然想法迥異，楊恩仍對皮爾斯相當感激，「我很努力打球，但感覺跟皮爾斯沒有交流，也覺得他那時候沒有像球團一樣相信我，所以有了些衝突。但老實說，我對他仍充滿愛。」

老鷹 楊恩

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