NBA／頻傳衝突遭封「教練殺手」 楊恩澄清：只是理念不同

進入聯盟五年以來,楊恩(Trae Young)已經歷過兩度球隊換帥,這個頻率,讓部分球迷替他冠上「教練殺手」的封號,本人對此則不以為然。

老鷹在2017-18賽季正式開始重建,也在該年選秀「坦」到第三順位,先選下唐西奇(Luka Doncic)後,再將其交易至獨行俠換來楊恩,後者也迅速成為球隊少主。

確立楊恩為核心後,老鷹將原教頭布丹霍澤(Mike Budenholzer)開除,換上皮爾斯(Lloyd Pierce)。這名菜鳥教頭雖然以培養新人聞名,卻遲遲無法帶隊贏球,在繳出63勝120負的成績後,於2020-21賽季中段被開除。而接替的麥克米倫(Nate McMillan)雖然帶領老鷹闖進東區總決賽,也在近兩年成績不如意後被解雇,由現任教練史奈德(Quin Snyder)接替。

Trae Young chose to not play Friday’s game vs. Nuggets due to an exchange with HC Nate McMillan during shootaround, per @shamscharania



McMillan reportedly disagreed with Young's shoulder rehab approach and gave him the options to "play off the bench—or don't show up at all." pic.twitter.com/V4DnyoUqKW