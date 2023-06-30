NBA／「低效且無關緊要」外媒曝勇士視波爾為負資產才拋棄

勇士新總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）上任時，才宣稱想和波爾（Jordan Poole）繼續合作，隔日卻髮夾彎將其交易至巫師。雖然外界看來相當突然，外媒卻揭露，球團早已將波爾視為想出清的「負資產」。

上季，波爾繳出生涯年，例行賽砍下場均18.5分、3.4籃板、4.0助攻，成為浪花兄弟外最重要的得分手，是勇士重返榮耀的功臣。然而，本季獲得大約的波爾，雖然在例行賽全勤，卻在季後賽陷入掙扎，再加上季前和格林（Draymond Green）的糾紛，讓外界開始質疑他和球隊的相容性。

不只球迷，就連球團內部都對波爾投下不信任票。根據《The Athletic》記者卡瓦卡米（Tim Kawakami）爆料，勇士早已將波爾移出未來藍圖，「探詢幾天後，我很清楚，一切都是從勇士認定他對球隊低效、無關緊要開始的。勇士想擺脫他1.23億美元的合約，因為他這季的表現不符這數字，球隊也了解波爾想要承擔更大角色，但只要浪花兄弟在，這就不可能發生。」

Report: Golden State Warriors considered Jordan Poole ‘extraneous’ and ‘inefficient’ https://t.co/LQWvrWyJ3C — NBACentral (@TheNBACentral) June 28, 2023

不過，卡瓦卡米也提到，勇士並沒有立刻出清波爾的急迫性，「勇士不打算馬上拋棄他，但如果有合適交易的話，他們會選擇向前進。」最後，這個「合適交易」出現了，也就是以波爾加上選秀權，從巫師換來準名人堂控衛保羅（Chris Paul）。

ESPN Sources: The Washington Wizards are finalizing a deal to send Chris Paul to the Golden State Warriors for a package that includes Jordan Poole and future draft assets. pic.twitter.com/kpNkhqFicp — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 22, 2023

對勇士來說，割棄自己培養出的波爾固然可惜，但球隊也藉此換得了保羅，以及他更具彈性的合約；對波爾而言，他則有望如當年的庫茲瑪（Kyle Kuzma）般，獲得更多空間後，得到進一步成長。