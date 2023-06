NBA／「低效且無關緊要」外媒曝勇士視波爾為負資產才拋棄

勇士新總管小鄧利維(Mike Dunleavy Jr.)上任時,才宣稱想和波爾(Jordan Poole)繼續合作,隔日卻髮夾彎將其交易至巫師。雖然外界看來相當突然,外媒卻揭露,球團早已將波爾視為想出清的「負資產」。

上季,波爾繳出生涯年,例行賽砍下場均18.5分、3.4籃板、4.0助攻,成為浪花兄弟外最重要的得分手,是勇士重返榮耀的功臣。然而,本季獲得大約的波爾,雖然在例行賽全勤,卻在季後賽陷入掙扎,再加上季前和格林(Draymond Green)的糾紛,讓外界開始質疑他和球隊的相容性。

不只球迷,就連球團內部都對波爾投下不信任票。根據《The Athletic》記者卡瓦卡米(Tim Kawakami)爆料,勇士早已將波爾移出未來藍圖,「探詢幾天後,我很清楚,一切都是從勇士認定他對球隊低效、無關緊要開始的。勇士想擺脫他1.23億美元的合約,因為他這季的表現不符這數字,球隊也了解波爾想要承擔更大角色,但只要浪花兄弟在,這就不可能發生。」

不過,卡瓦卡米也提到,勇士並沒有立刻出清波爾的急迫性,「勇士不打算馬上拋棄他,但如果有合適交易的話,他們會選擇向前進。」最後,這個「合適交易」出現了,也就是以波爾加上選秀權,從巫師換來準名人堂控衛保羅(Chris Paul)。

