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NBA／繼續養傷不打世界盃 籃網西蒙斯宣布退出澳洲國家隊

聯合新聞網／ 綜合報導
西蒙斯力求在下季谷底反彈。 美聯社
西蒙斯力求在下季谷底反彈。 美聯社

西蒙斯（Ben Simmons）本季狀況萎靡不振，有不少球迷希望他能藉由國際賽找回過往全明星身手。不過，澳洲籃協日前宣布，他這個夏天確定不會披上國家隊戰袍征戰世界盃。

籃網首個賽季，西蒙斯沒有如預期的扮演杜蘭特（Kevin Durant）和厄文（Kyrie Irving）得力助手，就算在兩人離開後，他的表現仍不見起色，遭到球團冷凍，最後甚至再次因傷賽季報銷，整季僅留下場均6.9分、6.3籃板、6.1助攻成績。

由於已許久沒有展現和頂薪相襯的能力，西蒙斯亟欲證明自己，除了如往常上傳自己訓練的照片外，也傳出和澳洲主帥古爾堅（Brian Goorjian）密切聯繫，討論於九月登上世界盃的可能性。當時古爾堅除了稱讚西蒙斯心態良好外，也樂觀地說：「真的很有機會。」

然而，澳洲籃協稍早卻宣布西蒙斯將缺席本屆世界盃，「籃網和西蒙斯告知協會，他無法在世界盃出賽。西蒙斯需要更多時間，專注在復健上，他也期望能在未來打出好表現。我們為西蒙斯的康復送上最大祝福。」

雖然少了一員NBA大將支援，在上屆東京奧運摘下銅牌的澳洲隊，仍是世界盃勁旅之一。

籃網 西蒙斯

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