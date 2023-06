NBA／繼續養傷不打世界盃 籃網西蒙斯宣布退出澳洲國家隊

西蒙斯(Ben Simmons)本季狀況萎靡不振,有不少球迷希望他能藉由國際賽找回過往全明星身手。不過,澳洲籃協日前宣布,他這個夏天確定不會披上國家隊戰袍征戰世界盃。

在籃網首個賽季,西蒙斯沒有如預期的扮演杜蘭特(Kevin Durant)和厄文(Kyrie Irving)得力助手,就算在兩人離開後,他的表現仍不見起色,遭到球團冷凍,最後甚至再次因傷賽季報銷,整季僅留下場均6.9分、6.3籃板、6.1助攻成績。

由於已許久沒有展現和頂薪相襯的能力,西蒙斯亟欲證明自己,除了如往常上傳自己訓練的照片外,也傳出和澳洲主帥古爾堅(Brian Goorjian)密切聯繫,討論於九月登上世界盃的可能性。當時古爾堅除了稱讚西蒙斯心態良好外,也樂觀地說:「真的很有機會。」

然而,澳洲籃協稍早卻宣布西蒙斯將缺席本屆世界盃,「籃網和西蒙斯告知協會,他無法在世界盃出賽。西蒙斯需要更多時間,專注在復健上,他也期望能在未來打出好表現。我們為西蒙斯的康復送上最大祝福。」

