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NBA／因家暴案整季沒球打 布里吉斯獲黃蜂合格報價有望復出

聯合新聞網／ 綜合報導
布里吉斯。 美聯社
布里吉斯。 美聯社

黃蜂隊前鋒布里吉斯（Miles Bridges）因家暴案纏身，上賽季一整年都沒有上場。不過黃蜂未放棄這名潛力新星，球隊將提出合格報價，使他成為受限制自由球員。

據《ESPN》報導指出，黃蜂對布里吉斯、前鋒華盛頓（P.J. Washington）及後衛馬勒登（Theo Maledon）提出合格報價，使他們成為受限制自由球員，黃蜂有權跟進其他球隊開出的合約，留下他們。

布里吉斯在2018年選秀大會上，被黃蜂以首輪第12順位選中。他在生涯第4季大幅成長，場均20.2分、7.0籃板、3.8助攻都創生涯新高。當他準備要和黃蜂簽大合約時，卻爆出家暴案，不僅合約沒談成，還面臨整季無球可打的困境。

布里吉斯最後認罪被判緩刑3年，NBA官方也禁賽他30場，由於上季已執行完20場禁賽，剩下10場將留到新賽季繼續執行。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

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