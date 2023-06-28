NBA／施羅德曾用「N」單字嗆厄文 遭喝斥：德國人不能講

在呈現多元色彩的NBA，帶有歧視的「N」字頭一向只能出現在黑人與黑人之間，不過，就連膚色黝黑的施羅德（Dennis Schroder）都曾因這句話惹上麻煩。

雖然自小便在德國長大，但由於母親為甘比亞移民，讓施羅德的外貌與一般非裔美國人相當接近，外界也常自動將他歸類於此。但在厄文（Kyrie Irving）眼中，兩者仍有一定差距。

近日接受《Fox Sports》記者布徹（Ric Bucher）採訪時，施羅德回憶起兩年前被厄文教訓的往事，當時，他對厄文的貼身防守略有不滿，隨即貼著他的鼻子說道，「拜託！N_ _ _ _!」，讓厄文相當憤怒地對他大喊：「你可不能說這個字！因為你是德國人！」

The N-word is a derogatory racial slur!

It will never be...

-a term of endearment

-reclaimed

-flipped

NEVER FORGET ITS FOUL AND TRUE HISTORY!

Throw that N-word out the window, right alongside all of those other racist words used to describe my people.



We are not slaves or N’s — Chief Hélà 🤞🏾 (@KyrieIrving) April 11, 2021

施羅德表示，自己在生涯初期都將厄文視為偶像，對於預期外的譴責相當意外，「前六、七年我都很尊敬他，因為他可以摘下40分來打垮你。結果我們在布魯克林發生了那件事，我非常訝異，因為這毫無徵兆。」施羅德也說，就連詹姆斯（Lebron James）都相當驚訝，要他不要放在心上。

不過，施羅德也表示，厄文在這之後已向他致歉，「他說，自己當時經歷了一些事情，所以才有那樣的反應。」雙方也在賽後交換球衣，化解誤會。