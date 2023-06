NBA／施羅德曾用「N」單字嗆厄文 遭喝斥：德國人不能講

在呈現多元色彩的NBA,帶有歧視的「N」字頭一向只能出現在黑人與黑人之間,不過,就連膚色黝黑的施羅德(Dennis Schroder)都曾因這句話惹上麻煩。

雖然自小便在德國長大,但由於母親為甘比亞移民,讓施羅德的外貌與一般非裔美國人相當接近,外界也常自動將他歸類於此。但在厄文(Kyrie Irving)眼中,兩者仍有一定差距。

近日接受《Fox Sports》記者布徹(Ric Bucher)採訪時,施羅德回憶起兩年前被厄文教訓的往事,當時,他對厄文的貼身防守略有不滿,隨即貼著他的鼻子說道,「拜託!N_ _ _ _!」,讓厄文相當憤怒地對他大喊:「你可不能說這個字!因為你是德國人!」

The N-word is a derogatory racial slur!

It will never be...

-a term of endearment

-reclaimed

-flipped

NEVER FORGET ITS FOUL AND TRUE HISTORY!

Throw that N-word out the window, right alongside all of those other racist words used to describe my people.



We are not slaves or N’s