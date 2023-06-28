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NBA／歐拉迪波執行合約續留熱火 歸隊時間尚未明朗

聯合新聞網／ 綜合報導
歐拉迪波執行合約球員選擇權。 美聯社
歐拉迪波執行合約球員選擇權。 美聯社

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，前明星後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）確定執行合約第2年價值940萬美元的球員選擇權，下賽季將繼續留在熱火

現年31歲的歐拉迪波近年飽受傷勢困擾，他今年季後賽首輪面對公鹿隊時遭遇左膝髕腱撕裂，他在4年內進行3次大手術（另外2次都是右膝），目前還無法預估何時歸隊。

歐拉迪波2021-22年賽季從第2次右膝手術回歸，出賽8場例行賽和15場季後賽，休賽季和熱火簽下這份2年合約。他效力溜馬隊時期，曾2度入選明星賽，但2019年受重傷後，一直無法保持健康出賽。這賽季他在例行賽出賽42場，已經是2017-18年賽季後新高，場均能貢獻10.7分、3.0籃板、3.5助攻。

熱火 Victor Oladipo

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