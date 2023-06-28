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NBA／湖人提供里夫斯、八村壘合格報價 佩林卡談補強方向

聯合新聞網／ 綜合報導
里夫斯(中)、八村壘(右)。 路透
里夫斯(中)、八村壘(右)。 路透

湖人球團今天宣布已向里夫斯（Austin Reaves）和八村壘（Rui Hachimura）提供合格報價，兩人將成為受限制自由球員，湖人有權匹配其他球隊報價，湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）也在記者會大談休賽季補強方向。

近日休賽季西區軍備競賽再度展開，太陽先前交易來明星後衛比爾（Bradley Beal），勇士得到資深控衛保羅（Chris Paul），灰熊則交易來年度最佳防守球員史馬特（Marcus Smart）。對此，佩林卡表示有機會補強一定會做，目光會放在自家球隊身上，而不是一直關心別的球隊。

佩林卡透露休賽季主要計畫是帶回上賽季核心球員，「我們希望盡最大努力，留下核心球員，讓他們團結在一起並改善缺點，不僅要回到去年的水準，還要進一步闖入總決賽。」佩林卡也強調湖人自由市場的目標是，「強硬、防守意識強且無私的球員。」

湖人今天確定向里夫斯、八村壘開出合格報價，湖人能匹配任何球隊開出的報價，因此留隊機率高。班霸（Mo Bamba）合約第二年無保障、畢斯利（Malik Beasley）則是球隊選項，根據合約內容，湖人需在美國時間6月29日前決定執行或放棄。羅素（D'Angelo Russell）、華克（Lonnie Walker）、施羅德（Dennis Schroder）則是非受限自由球員，湖人要面臨其他隊競爭。

湖人 八村壘

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