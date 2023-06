NBA／浪花兄弟看好保羅加入 柯瑞：有他的球隊都能變更好

過去仍是對手時,保羅(Chris Paul)在陣的快艇、火箭屢屢成為勇士建立王朝的一道阻礙,如今將經由交易轉戰灣區,浪花兄弟對這名新隊友讚不絕口,認為這名準名堂後未將是他們再次拚冠能倚重的戰力。

在巫師與勇士震撼聯盟的交易後,保羅即將改披勇士球衣,從宿敵變成隊友,並且和浪花兄弟柯瑞(Stephen Curry)、湯普森(Klay Thompson)組成豪華後場,不過由於保羅已現老態、過往雙方又有不少恩怨,近年季後賽關鍵時刻又常因傷倒下、耐戰度存疑等因素,讓不少人對此組合抱持悲觀態度。

ESPN Sources: The Washington Wizards are finalizing a deal to send Chris Paul to the Golden State Warriors for a package that includes Jordan Poole and future draft assets. pic.twitter.com/kpNkhqFicp