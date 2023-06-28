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NBA／浪花兄弟看好保羅加入 柯瑞：有他的球隊都能變更好

聯合新聞網／ 綜合報導
保羅將與浪花兄弟合體。 路透通訊社
保羅將與浪花兄弟合體。 路透通訊社

過去仍是對手時，保羅（Chris Paul）在陣的快艇、火箭屢屢成為勇士建立王朝的一道阻礙，如今將經由交易轉戰灣區，浪花兄弟對這名新隊友讚不絕口，認為這名準名堂後未將是他們再次拚冠能倚重的戰力。

在巫師與勇士震撼聯盟的交易後，保羅即將改披勇士球衣，從宿敵變成隊友，並且和浪花兄弟柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）組成豪華後場，不過由於保羅已現老態、過往雙方又有不少恩怨，近年季後賽關鍵時刻又常因傷倒下、耐戰度存疑等因素，讓不少人對此組合抱持悲觀態度。

無懼外界唱衰，柯瑞可不這麼想，接受《《The Athletic》記者史萊特（Anthony Slater）採訪時，對這名老將的加入抱持高度評價，「事實是有了保羅的球隊都能變更好，這就是他帶給團隊的事情。每個人都提到年紀，但我認為，這取決於我們如何凝聚在一起，思考每個齒輪如何運作。」

浪花兄弟另一人湯普森也對保羅張開雙臂歡迎，「不論何時，能和這個世代最好的球員聯手是種榮譽。」但也坦承這超出他的預期，「這有點奇怪，因為我們過去對戰非常多次，他帶領的球隊多次差點淘汰我們。他也真的在2014年擊敗過我們一次。」

雖然送走了波爾（Jordan Poole），但或許對現在的勇士來說，他們需要的是湯普森口中，保羅具有的「冷靜特質」與「領導能力」。

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