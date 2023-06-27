NBA／里拉德將和拓荒者高層會面 美媒分析補強目標

里拉德（Damian Lillard）已效力拓荒者隊長達11個賽季，過去他總以「忠誠」自豪。不過拓荒者近年戰績不佳，管理層也無法透過交易扭轉頹勢，因此關於里拉德的交易傳聞在今年夏天甚囂塵上，今天更傳出里拉德陣營將和拓荒者高層會面。

據《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）消息指出，里拉德與經紀人古德溫（Aaron Goodwin）將和拓荒者球團高層會面，討論球隊未來的計畫。

《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）也證實里拉德將和高層會面，這次會面將決定里拉德的未來。如果雙方未達成補強共識，里拉德確實對轉戰熱火有興趣，熱火當然也希望讓里拉德和巴特勒（Jimmy Butler）、阿德巴約（Bam Adebayo）搭配。

阿米克進一步指出，里拉德仍希望與高水準的球員合作，讓拓荒者成為競爭者。阿米克也提出里拉德留隊的夢幻操盤，「重新續約前鋒格蘭特（Jerami Grant），並在自由市場簽下4屆全明星格林（Draymond Green）。」

不過拓荒者這麼做難度很大，雖然他們擁有格蘭特的鳥權，能超出薪資上限重新簽下他，但沒有多餘薪資空間簽下格林，除非透過先簽後換，並涉及第三方球隊。阿米克也表示，目前跡象顯示格林會繼續留在勇士。