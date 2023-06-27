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NBA／老鷹為減緩團隊薪資壓力 奉送爵士主力前鋒柯林斯

聯合新聞網／ 綜合報導
柯林斯被交易到爵士。 法新社
柯林斯被交易到爵士。 法新社

老鷹今天完成一筆交易，將主力大前鋒柯林斯（John Collins） 送往爵士，換回老將前鋒蓋伊（Rudy Gay）及一枚二輪選秀權，此筆交易將舒緩老鷹團隊薪資壓力。

據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，這筆交易為老鷹創造2530萬美元的交易特例，老鷹能在一年內使用。

沃納羅斯基也指出，兩隊討論交易柯林斯長達一年多。由於聯盟新版勞資協議上路，老鷹在談判中居於劣勢，無法收回更多資產，原理和勇士隊先前甩賣波爾（Jordan Poole）的交易案類似。

現年25歲的柯林斯2021年和老鷹以5年1.25億美元續約，目前合約還有三年，最後一年為球員選項。他加入爵士後，有望和明星前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）、中鋒凱斯勒（Walker Kessler）及首輪新秀漢崔克斯（Taylor Hendricks）組成強力鋒線，幫助爵士下季重返西區季後賽。

柯林斯2017年第19順位被老鷹選中，他在老鷹6個賽季平均貢獻15.8分、8.0籃板。不過柯林斯近年球權減少，總是成為交易流言的主角，去年場均下滑到13.1分、6.5籃板，投籃命中率50.8%，三分球命中率29.2%，除了得分都創生涯新低。

老鷹 爵士

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