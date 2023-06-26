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NBA／端3年4200萬美元合約 灰狼留下替補禁區悍將

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
里德繼續留守灰狼。 美聯社
里德繼續留守灰狼。 美聯社

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，灰狼決定續留陣中替補長人里德（Naz Reid），預計會簽下3年4200萬美元的合約，其中最後一年為球員選項。

薪資專家馬克斯（Bobby Marks）接續提出里德的合約具體細節。2023-24年賽季年薪為1295萬美元、2024-25年賽季為1398.6萬美元，2025-26年賽季為球員選項，價值1502.2萬美元。

在2022-23年賽季，里德一共出賽68場，場均18.4分鐘可以得到11.5分4.9籃板1.1助攻，投籃命中率53.7%。在成為自由球員之後，里德也傳出一些流言，不過在接受採訪時，他仍強調願意繼續留在明尼蘇達。

在續約里德之前，灰狼下季的團隊薪資空間低於豪華稅門檻2100萬美元；而在達成協議後，灰狼仍有空間可以繼續操作。

得知隊友順利留下來，當家球星唐斯（Karl-Anthony Towns）也在IG獻上祝福：「里德，你賺到錢囉！」

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