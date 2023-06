NBA／名嘴稱能獲破億美元大約 格林IG轉發表贊同

續約格林(Draymond Green)是勇士今夏的重要課題,即便這名老將已逐漸步入生涯後半段,他仍對自己能獲得一張大約有自信。

格林在2020年和勇士達成4年9967萬美元的延長合約,並附有2023-24賽季球員選項,上週,他選擇跳出這份合約、成為自由球員。外界普遍認為,已年屆33歲的他將簽下金額較低、年限較長的「養老約」。

不過,在名嘴史密斯(Stephen Smith)眼中,格林仍有資格簽下大約。在節目上,史密斯解釋:「格林可以輕易地獲得另一張億元合約,連唐斯(Karl-Anthony Towns)在沒有任何成就下,都能拿到2.5億美元的合約,再加上現在的薪資環境,別跟我說格林拿不到1億~1.2億。」

另外,史密斯也稱讚,格林光靠防守就值這個價格,「這不只是關於進攻,格林是聯盟的防守菁英之一。他也是其中一位最聰明球員,不用看就可以傳球給柯瑞(Stephen Curry)。格林值得一張3到4年、均薪2700萬至3000萬美元的合約。」

"Draymond [Green] is easily worth another $100M... The synergy he has with Klay Thompson & Steph Curry... You can't buy it... In the case of Joe Lacob, you want that kind of attitude in the locker room."



—Stephen A. Smith



