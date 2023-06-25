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NBA／名嘴稱能獲破億美元大約 格林IG轉發表贊同

聯合新聞網／ 綜合報導
格林上週選擇跳出合約，成為自由球員。 美聯社
格林上週選擇跳出合約，成為自由球員。 美聯社

續約格林（Draymond Green）是勇士今夏的重要課題，即便這名老將已逐漸步入生涯後半段，他仍對自己能獲得一張大約有自信。

格林在2020年和勇士達成4年9967萬美元的延長合約，並附有2023-24賽季球員選項，上週，他選擇跳出這份合約、成為自由球員。外界普遍認為，已年屆33歲的他將簽下金額較低、年限較長的「養老約」。

不過，在名嘴史密斯（Stephen Smith）眼中，格林仍有資格簽下大約。在節目上，史密斯解釋：「格林可以輕易地獲得另一張億元合約，連唐斯（Karl-Anthony Towns）在沒有任何成就下，都能拿到2.5億美元的合約，再加上現在的薪資環境，別跟我說格林拿不到1億~1.2億。」

另外，史密斯也稱讚，格林光靠防守就值這個價格，「這不只是關於進攻，格林是聯盟的防守菁英之一。他也是其中一位最聰明球員，不用看就可以傳球給柯瑞（Stephen Curry）。格林值得一張3到4年、均薪2700萬至3000萬美元的合約。」

對於史密斯「可以輕易拿到億元合約」的讚揚，格林也不遮掩地表達贊同。昨日，格林在個人IG轉發相關貼文，似乎也在暗示勇士球團，只要將「運鈔車」開出來，他就會重返金州。

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