NBA／避免厄文步入布朗森離隊後塵 庫班：我會袖手旁觀

這個休賽季對獨行俠的未來至關重要,若未能留下厄文(Kyrie Irivng),球隊競爭力將大打折扣,不過,老闆庫班(Mark Cuban)對此相當有信心,因為這回他將「袖手旁觀」,不會干涉球隊操作。

上一季對獨行俠來說像是洗三溫暖,他們於季後賽不被看好情況下,在次輪淘汰第一種子太陽,挺進西區冠軍賽。雖然最終未能再進一步,成果仍十分豐碩。沒想到,放暑假後,球隊竟眼睜睜看著功臣布朗森(Jalen Brunson)前往紐約,一點資產都未換回。

少了這名最懂得如何在唐西奇(Luka Doncic)身旁打球的幫手,獨行俠雖然在開季仍能保有季後賽席位,卻跟上季打進西區冠軍賽的他們有一定差距,這也促使球隊在季中換來厄文,沒想到戰績反而一路探底,連附加賽都沒得打。

儘管雙星磨合不順,但厄文可是用不少籌碼換來的超級球星,獨行俠也承擔不起他變成空氣的後果。當球迷害怕著去年的劇本重演時,庫班在節目上表示,「我們想簽厄文,也希望他能回來。我不會再出手干預了,這是我從去年學到的教訓。」

雖然不確定庫班在失去布朗森的過程,扮演多關鍵的角色,但可以確定的是,獨行俠這次將盡全力不要步上後塵,讓厄文留在達拉斯。

Mark Cuban on @971TheFreak on Kyrie Irving's free agency: "We want to sign him, and hopefully he wants to come back. I'm not going to handicap anymore. I learned my lesson last year."