NBA／避免厄文步入布朗森離隊後塵 庫班：我會袖手旁觀

這個休賽季對獨行俠的未來至關重要，若未能留下厄文（Kyrie Irivng），球隊競爭力將大打折扣，不過，老闆庫班（Mark Cuban）對此相當有信心，因為這回他將「袖手旁觀」，不會干涉球隊操作。

上一季對獨行俠來說像是洗三溫暖，他們於季後賽不被看好情況下，在次輪淘汰第一種子太陽，挺進西區冠軍賽。雖然最終未能再進一步，成果仍十分豐碩。沒想到，放暑假後，球隊竟眼睜睜看著功臣布朗森（Jalen Brunson）前往紐約，一點資產都未換回。

少了這名最懂得如何在唐西奇（Luka Doncic）身旁打球的幫手，獨行俠雖然在開季仍能保有季後賽席位，卻跟上季打進西區冠軍賽的他們有一定差距，這也促使球隊在季中換來厄文，沒想到戰績反而一路探底，連附加賽都沒得打。

儘管雙星磨合不順，但厄文可是用不少籌碼換來的超級球星，獨行俠也承擔不起他變成空氣的後果。當球迷害怕著去年的劇本重演時，庫班在節目上表示，「我們想簽厄文，也希望他能回來。我不會再出手干預了，這是我從去年學到的教訓。」

雖然不確定庫班在失去布朗森的過程，扮演多關鍵的角色，但可以確定的是，獨行俠這次將盡全力不要步上後塵，讓厄文留在達拉斯。