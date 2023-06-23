NBA／破助攻紀錄172公分後衛落選 簽雙向合約加盟暴龍

「矮腳虎」諾威爾（Markquis Nowell）曾單場送出19次助攻，刷新NCAA紀錄並率領堪薩斯州大驚奇闖進8強。雖然他參加2023年選秀大會遺憾落選，但暴龍隊很快就和他簽下一份雙向合約，新賽季有望登場。

諾威爾身高僅172公分，所屬的堪薩斯州大也並非強隊，不過他仍憑藉自身實力扭轉戰局，在16強面對密西根州立大學的比賽中繳出了20分、19助攻、3籃板、外帶5抄截的全能表現，率隊以98：93取勝，晉級8強。

比賽結束後，諾威爾獲得全美籃球迷關注，杜蘭特（Kevin Durant）、楊恩（Trae Young）等球星都讚嘆不已，其中杜蘭特表示，「諾威爾場上的主宰力，是傳說級的表現。」

據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，諾威爾同意和暴龍簽下雙向合約。暴龍今年擁有首輪第13順位的選秀權，他們選擇來自堪薩斯大學的頂尖射手迪克（Gradey Dick），他今天也向暴龍忠實粉絲、加拿大饒舌巨星德瑞克（Drake）喊話，「穿上我的球衣。」