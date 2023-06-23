NBA／不交易里拉德卻選韓德森 拓荒者總管：符合最佳利益

作為選秀會中最受矚目的球隊，拓荒者並未如預期般發起大動作，總管克隆寧（Joe Cronin）選後也向媒體解釋，這個令不少球迷失望的決定。

本次選秀幸運抽到探花籤的拓荒者，正面臨爭冠或重建的十字路口，因此不少人猜測，球隊將交易選秀籤，換來爭冠的即戰力，或交易里拉德（Damian Lillard），得到重建的資產。

不過，拓荒者最終做了另一項選擇，就是在沒有任何變動下，挑中Ｇ聯盟引燃隊後衛韓德森（Scoot Henderson）。由於韓德森的位置與主將里拉德、西蒙斯（Anfernee Simons）等人重疊，無法立即補上戰力缺口，球隊有里拉德在也難以重建，讓部分球迷對球隊操盤相當不滿。

With the 3rd overall pick we have selected.. Scoot Henderson !!#NBADraft | #RipCity pic.twitter.com/P2ppWWeDA9 — Portland Trail Blazers (@trailblazers) June 23, 2023

當記者會後詢問克隆寧，選擇這條路線的原因時，他如此回應，「抽完籤後，球隊的目標就是尋找這個順位的最佳利益。這份名單很快變得越來越小，誰是可能接觸的、誰很適合球隊、誰合約很划算......我們最終決定用籤來選人。」

Joe Cronin on trade talks: "The goal post-lottery was to see what the value of this pick was. ... The list gets pretty small pretty quickly of who's available, who's a good fit, on a terrific contract. ... We opted to go with the pick instead." — Sean Highkin (@highkin) June 23, 2023

雖然也有人認為，選下韓德森就是在為里拉德可能的離開做備案，但克隆寧被問到，球隊是否還以里拉德為核心建隊時，他給了一個簡短的答案，「是。」