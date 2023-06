NBA／不交易里拉德卻選韓德森 拓荒者總管：符合最佳利益

作為選秀會中最受矚目的球隊,拓荒者並未如預期般發起大動作,總管克隆寧(Joe Cronin)選後也向媒體解釋,這個令不少球迷失望的決定。

本次選秀幸運抽到探花籤的拓荒者,正面臨爭冠或重建的十字路口,因此不少人猜測,球隊將交易選秀籤,換來爭冠的即戰力,或交易里拉德(Damian Lillard),得到重建的資產。

不過,拓荒者最終做了另一項選擇,就是在沒有任何變動下,挑中G聯盟引燃隊後衛韓德森(Scoot Henderson)。由於韓德森的位置與主將里拉德、西蒙斯(Anfernee Simons)等人重疊,無法立即補上戰力缺口,球隊有里拉德在也難以重建,讓部分球迷對球隊操盤相當不滿。

當記者會後詢問克隆寧,選擇這條路線的原因時,他如此回應,「抽完籤後,球隊的目標就是尋找這個順位的最佳利益。這份名單很快變得越來越小,誰是可能接觸的、誰很適合球隊、誰合約很划算......我們最終決定用籤來選人。」

Joe Cronin on trade talks: "The goal post-lottery was to see what the value of this pick was. ... The list gets pretty small pretty quickly of who's available, who's a good fit, on a terrific contract. ... We opted to go with the pick instead."