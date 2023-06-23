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NBA／NBA選秀 近20年狀元名單

聯合新聞網／ 綜合報導
2023年NBA選秀狀元溫班亞瑪。 美聯社
2023年NBA選秀狀元溫班亞瑪。 美聯社

馬刺在2023年NBA選秀會選進溫班亞瑪，成為馬刺隊史第3位選秀狀元。

年份
球員
位置
選秀球隊
首季年薪
2023
Victor Wembanyama
中前鋒
聖安東尼奧馬刺
-
2022
Paolo Banchero*
前鋒
奧蘭多魔術
$11,055,120
2021
Cade Cunningham
後衛
底特律活塞
$10,050,120
2020
Anthony Edwards
後衛
明尼蘇達灰狼
$9,757,440
2019
Zion Williamson
前鋒
紐奧良鵜鶘
$9,757,440
2018
Deandre Ayton
中鋒
鳳凰城太陽
$8,165,160
2017
Markelle Fultz
後衛
費城76人
$7,026,240
2016
Ben Simmons**
後衛
費城76人
$5,903,160
2015
Karl-Anthony Towns*
中鋒
明尼蘇達灰狼
$5,703,600
2014
Andrew Wiggins*
後衛
明尼蘇達灰狼
$5,510,640
2013
Anthony Bennett
前鋒
克里夫蘭騎士
$5,563,920
2012
Anthony Davis
中前鋒
紐奧良黃蜂
$5,144,280
2011
Kyrie Irving*
後衛
克里夫蘭騎士
$5,144,280
2010
John Wall
後衛
華盛頓巫師
$5,144,280
2009
Blake Griffin**
前鋒
洛杉磯快艇
$4,983,480
2008
Derrick Rose*
後衛
芝加哥公牛
$4,822,800
2007
Greg Oden
中鋒
波特蘭拓荒者
$4,622,000
2006
Andrea Bargnani
中前鋒
多倫多暴龍
$4,501,200
2005
Andrew Bogut
中鋒
密爾瓦基公鹿
$4,340,520
2004
Dwight Howard
中鋒
奧蘭多魔術
$4,179,720

*新人王(該球季) **新人王(非該球季)

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