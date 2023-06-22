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NBA／傳快艇退出三方交易 綠衫軍續與巫師商討換波爾辛吉斯

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
傳綠衫軍接近達成三方交易，以年度最佳第六人波格登為主要籌碼，換回巫師波爾辛吉斯。 路透通訊社
傳綠衫軍接近達成三方交易，以年度最佳第六人波格登為主要籌碼，換回巫師波爾辛吉斯。 路透通訊社

今年在東區冠軍賽鎩羽而歸的塞爾蒂克隊，今天傳出接近與快艇巫師隊達成一筆三方交易案，「獨角獸」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）有望就此轉戰波士頓，填補塞爾蒂克最欠缺的4號位戰力。不過最新消息是三方交易已流標，只剩塞爾蒂克仍在與巫師斡旋。

塞爾蒂克今年在東區總冠軍賽不敵熱火隊後，除了要全力留下明星前鋒布朗（Jaylen Brown）外，還必須面對G．威廉斯（Grant Williams）成為受限自由球員的問題，而據傳塞爾蒂克就可能向布朗提出一份為期5年，總價值2.95億美元的續約合同，來確保球隊雙核心不會出現變動。

除了鞏固原有陣容外，塞爾蒂克也在今天傳出希望透過交易換來本賽季在巫師打出亮眼成績的波爾辛吉斯，而這筆交易案也將牽涉到巫師與快艇兩隊，其中快艇將能從塞爾蒂克手中獲得波格登（Malcolm Brogdon），巫師則是獲得莫里斯（Marcus Morris）、柯菲（Amir Coffey）、蓋里納利（Danilo Gallinari）和今年第30順位選秀權。

波爾辛吉斯本賽季代表巫師出賽繳出一張平均23.2分、8.4籃板、2.7助攻的亮眼成績，他的加入將能填補上塞爾蒂克最欠缺的禁區高度，並且讓泰托姆（Jayson Tatum）回到小前鋒位置，不過塞爾蒂克也將付出最佳第六人波格登作為籌碼。

不過《ESPN》知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）更新最新消息，三方交易已告吹，而據知名記者史坦（Marc Stein）透露，主要是快艇對波格登的傷勢狀況有疑慮因此退出戰局，但塞爾蒂克仍持續與巫師談判，巫師這邊希望波爾辛吉斯能先執行下季3600萬美元的球員選項後再進行交易，目前雙方仍未談妥。

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