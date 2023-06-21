NBA／沃神曝「衛少交易碎片」重返爵士 球迷調侃：湖人傳奇

據《ESPN》知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，中鋒瓊斯（Damian Jones）將執行合約258萬美元的球員選項，下賽季將重返爵士隊。

瓊斯上季曾效力湖人，後來在衛斯特布魯克（Russell Westbrook）的三方交易案中，被送往爵士隊。瓊斯轉戰爵士後上場時間翻倍，場均出戰15.8分鐘，貢獻4.6分3.5籃板，他還開發出一點投射能力，平均0.7次出手能命中0.5顆三分球，命中率71.4%。還曾在4月面對前東家的比賽中，攻下8分5籃板。

不過由於瓊斯在湖人時期非主力球員，到爵士後更缺乏鎂光燈關注，因此當沃納羅斯基在推特發布這則消息後，球迷紛紛在留言區調侃，「誰」、「湖人傳奇」、「沒人在乎這個」、「終於有里拉德（Damian Lillard）的新聞（兩人都叫Damian）」。