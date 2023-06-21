NBA／勇士迷別擔心！ 美媒：格林不會離隊

格林（Draymond Green）跳出合約後的去處，是今年自由市場的看點之一，但《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）並不這麼認為，他已認定格林會繼續留守灣區。

格林昨日宣告不會執行下賽季2750萬美元的球員選項，讓自己成為自由之身。對於這個選擇，溫德霍斯特認為非常合理，「這是100%可以預期的，不用感到驚訝。我們在兩、三個星期前就聽說這件事了，。

Draymond is declining his $27.5M player option and will become an unrestricted free agent, per @ShamsCharania pic.twitter.com/846dgfBtAx — Bleacher Report (@BleacherReport) June 19, 2023

由於格林對勇士攻防體系相當重要，讓不少球迷擔憂，他若出走，代表球隊短期難以重回強隊之林。不過金州球迷可以暫時放心，據溫德霍斯特的消息，格林有很大機率哪都不會去，會繼續留隊拚冠：「根據我得到的訊息，格林和勇士已開啟對話，他也確實展現了留隊意願。」

在眾多有意競逐格林的球隊中，湖人也是謠傳對象之一，但溫德霍斯特否認了此可能性，「就湖人而言，他們必須放棄所有今年得到的球員，才能創造薪資空間。這與總管佩林卡（Rob Pelinka）日前承諾會保留核心的說法相佐，他不會這麼做。」

本季，格林出賽73場皆為先發，繳出場均8.5分、7.2籃板、6.8助攻。