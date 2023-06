NBA／勇士迷別擔心！ 美媒：格林不會離隊

格林(Draymond Green)跳出合約後的去處,是今年自由市場的看點之一,但《ESPN》記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)並不這麼認為,他已認定格林會繼續留守灣區。

格林昨日宣告不會執行下賽季2750萬美元的球員選項,讓自己成為自由之身。對於這個選擇,溫德霍斯特認為非常合理,「這是100%可以預期的,不用感到驚訝。我們在兩、三個星期前就聽說這件事了,。

Draymond is declining his $27.5M player option and will become an unrestricted free agent, per @ShamsCharania pic.twitter.com/846dgfBtAx