NBA／試訓表現驚豔喬丹！ 沃神爆料黃蜂榜眼籤會選米勒

NBA選秀會將在台灣時間後天周五登場,除了馬刺的狀元人選早底定外,各隊心儀球員仍是謎團,不過已有外媒提前「暴雷」,握有榜眼的黃蜂已有屬意人選。

本屆選秀會,狀元位置基本已被法國長人溫班亞瑪(Victor Wembanyama)佔據,馬刺在抽中第一順位那一刻,也毫不避嫌對外表態就是非「斑馬」不選。喜愛預測的球迷只能將目光往下移到第二順位,爭論榜眼會是阿拉巴馬大學前鋒米勒(Brandom Miller)還是G聯盟引燃隊後衛韓德森(Scoot Henderson)。

不過《ESPN》記者「沃神」沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)已提前爆料結局,稍早他在節目上表示,握有榜眼籤的黃蜂對米勒的試訓結果很滿意,「他在昨天的個人試訓中,驚艷了喬丹(Michael Jordan)與球隊。黃蜂認為,比起韓德森,米勒更適合小鮑爾(Lamelo Ball)。」

The Hornets are preparing to select Brandon Miller at No. 2 overall, per @wojespn:



- Miller impressed Michael Jordan and Co. during his second private workout yesterday.



- Charlotte prefers Miller’s fit alongside LaMelo Ball over Scoot Henderson. pic.twitter.com/P3dsnpCl2P