快訊

縮短公私大學學費落差 陳建仁曝3配套：高中職學費全免

救命倒數30小時！鐵達尼號探索潛艦，安全設計早就出包？

遭近20人指控性騷、性侵 NONO：即刻停止演藝工作

NBA／試訓表現驚豔喬丹！ 沃神爆料黃蜂榜眼籤會選米勒

聯合新聞網／ 綜合報導
美媒爆料黃蜂會用榜眼籤選米勒。 美聯社
美媒爆料黃蜂會用榜眼籤選米勒。 美聯社

NBA選秀會將在台灣時間後天周五登場，除了馬刺的狀元人選早底定外，各隊心儀球員仍是謎團，不過已有外媒提前「暴雷」，握有榜眼的黃蜂已有屬意人選。

本屆選秀會，狀元位置基本已被法國長人溫班亞瑪(Victor Wembanyama)佔據，馬刺在抽中第一順位那一刻，也毫不避嫌對外表態就是非「斑馬」不選。喜愛預測的球迷只能將目光往下移到第二順位，爭論榜眼會是阿拉巴馬大學前鋒米勒（Brandom Miller）還是Ｇ聯盟引燃隊後衛韓德森（Scoot Henderson）。

不過《ESPN》記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）已提前爆料結局，稍早他在節目上表示，握有榜眼籤的黃蜂對米勒的試訓結果很滿意，「他在昨天的個人試訓中，驚艷了喬丹（Michael Jordan）與球隊。黃蜂認為，比起韓德森，米勒更適合小鮑爾（Lamelo Ball）。」

主打前鋒、身高達206公分的米勒，是聯盟現今崇向的「大型側翼」，同時以投射能力聞名，本季三分命中率將近四成，場均可得18.8分、8.2籃板、2.1助攻，因此躍上球探雷達成前段樂透熱門。雖然賽季期間一度與槍擊案掛鉤，但米勒一直都是外界看好的前三順位。

值得一提的是喬丹雖然宣布將出售黃蜂多數股權，不再是主要經營者，但仍將以黃蜂老闆身份參與選秀會，甚至是7月開跑的自由球員市場，球隊也期待這枚榜眼籤能讓夏洛特走出泥沼、重返睽違已久的季後賽。

黃蜂 喬丹

相關新聞

NBA／抓棒球像握乒乓球！ 溫班亞瑪洋基主場開球大暴投

NBA2023年選秀大會將在紐約巴克萊中心舉辦，選秀狀元熱門溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也飛抵紐約，準備參加選秀。他今天受邀至MLB紐約洋基隊主場開球，賽後他「巨掌」握球的照片在網路

NBA／杜蘭特招募比爾引罵 美網友怒嗆：組團跟回文一樣快

明星後衛比爾（Bradley Beal）的交易傳言充斥了這幾週的新聞版面，當他確定落腳鳳凰城時，雖然為太陽帶來了戰力，卻也讓杜蘭特（Kevin Durant）再度被貼上「組團」標籤。 當巫師新總

NBA／「像在輸掉的牌上加注」 太陽換來比爾獲評D級操作

本季季後賽倒在第二輪的太陽，為了繼續向冠軍發起挑戰，向巫師交易來明星後衛比爾（Bradley Beal），不過這個放手一搏的嘗試，在專家眼中卻只是「D」級操作。 在巫師拋出重建訊息、把比爾上架後

NBA／預期艾頓將留在太陽 名記：教頭佛蓋爾有使用計畫

太陽連2季止步季後賽第二輪，今年休賽季陣容大變動，先聘請佛蓋爾（Frank Vogel）擔任新教頭，近日又把資深控衛保羅送走，換回明星後衛比爾（Bradley Beal），有媒體推測中鋒艾頓（Dean

NBA／勇士迷別擔心！ 美媒：格林不會離隊

格林（Draymond Green）跳出合約後的去處，是今年自由市場的看點之一，但《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）並不這麼認為，他已認定格林會繼續留守灣區。 格林昨日

NBA／威廉森遭指是球隊邊緣人 麥凱倫反駁：我們很親近

威廉森（Zion Williamson）近期狀況連連，除了捲入醜聞外，也有消息傳出他和球隊關係不佳，不過隊友麥凱倫（C.J. McCollum）跳出來為他背書：「我們很親近。」 作為大學時期響徹

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦