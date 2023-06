NBA／指公鹿換帥太急促 前神射手瑞迪克：你沒見識到完全體

又一次失望地從季後賽出局後,公鹿將教頭布丹霍澤(Mike Budenholzer)開除,寄望來季迎來新氣象。不過,轉行分析師的神射手瑞迪克(JJ Redick)認為,公鹿的舉動並非果斷,而是倉促。

作為曾獲選年度總教練、帶隊獲得總冠軍的名教練,布丹霍澤本季再度幫助公鹿在例行賽登頂,以58勝24負傲視全聯盟。然而,後續劇本也與過去多季相同,甚至更糟,這支聯盟龍頭在首輪被熱火上演「老八傳奇」以4:1淘汰。

雖然例行賽戰績優秀,季後賽調度頻遭抨擊的布丹霍澤仍黯然下台,由原本擔任暴龍助教的葛里芬(Adrian Griffin)接替。對此,瑞迪克並不贊同,他在節目上表示,布丹霍澤理應獲得更多機會,「他獲得聯盟第一種子的戰績、安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)首場比賽就受了傷,結果你馬上更換教練。就某方面來講,你沒見到這支球隊的完全體。」

BREAKING: The Milwaukee Bucks dismissed coach Mike Budenholzer, sources tell ESPN. Budenholzer is out after the East’s top-seed suffered a first-round loss to the Miami Heat. pic.twitter.com/wQp0Zk3lxi