NBA／指公鹿換帥太急促 前神射手瑞迪克：你沒見識到完全體

又一次失望地從季後賽出局後，公鹿將教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）開除，寄望來季迎來新氣象。不過，轉行分析師的神射手瑞迪克（JJ Redick）認為，公鹿的舉動並非果斷，而是倉促。

作為曾獲選年度總教練、帶隊獲得總冠軍的名教練，布丹霍澤本季再度幫助公鹿在例行賽登頂，以58勝24負傲視全聯盟。然而，後續劇本也與過去多季相同，甚至更糟，這支聯盟龍頭在首輪被熱火上演「老八傳奇」以4：1淘汰。

雖然例行賽戰績優秀，季後賽調度頻遭抨擊的布丹霍澤仍黯然下台，由原本擔任暴龍助教的葛里芬（Adrian Griffin）接替。對此，瑞迪克並不贊同，他在節目上表示，布丹霍澤理應獲得更多機會，「他獲得聯盟第一種子的戰績、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）首場比賽就受了傷，結果你馬上更換教練。就某方面來講，你沒見到這支球隊的完全體。」

BREAKING: The Milwaukee Bucks dismissed coach Mike Budenholzer, sources tell ESPN. Budenholzer is out after the East’s top-seed suffered a first-round loss to the Miami Heat. pic.twitter.com/wQp0Zk3lxi — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 4, 2023

另外，瑞迪克也點出「字母哥」的年齡問題，「對，他還很年輕，但已經不是25歲了，你的奪冠窗口已不再像以前一樣寬敞。但我認為，這支隊伍仍有爭冠機會，因為安戴托昆波很強，其他球員或許會有一點退化，但也還是很優秀的球員。」

不過，公鹿這個休賽季仍有不少考驗，如可能行使球員選項、跳出合約的米道頓（Khris Middleton）已31歲，球隊欲以怎樣的合約，留下這名逐漸老化的主將，將影響未來的爭冠機會。