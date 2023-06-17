NBA／莫蘭特將面臨長期禁賽 NBA球員工會發聲明抗議

外界「期待」許久的莫蘭特（Ja Morant）禁賽懲罰在昨天終於出爐，他將在新賽季遭到25場禁賽。相比於外界盛傳的50場、甚至整季禁賽，這個結果令球迷們感到驚訝，也不少人質疑聯盟是否「高高舉起、輕輕放下」？但NBA球員工會在今天發布聲明，表示對莫蘭特的禁賽長度過長感到不滿。

莫蘭特的第一次直播秀槍爭議被聯盟禁賽了8場，也因為持槍疑雲讓他間接失去了年度最佳陣容以及簽下超級合約的資格。未料，他在球隊放暑假後再次被抓包在朋友的直播中亮槍，遭到球迷及球評痛罵他「死性不改」且毫無悔意，聯盟也強調會深入調查。

在經過了一個月後，懲處也從第一次的8場來到25場，根據新版NBA出賽數規則，必須出賽至少65場才能競爭年度獎項，莫蘭特也提前確定和年度獎項無緣，可謂慘痛的教訓。然而，在第一次鬧出風波後沒過多久又再次出包，莫蘭特的悔意並沒有被球迷們買單。

下周適逢選秀大會，外界原先認為聯盟會殺雞儆猴，給予至少半季的禁賽，最終罰則落在25場，但仍是近年來少數因禁藥以外理由的長期禁賽。球員工會今天也發聲支持莫蘭特。「基於多項原因，我們認為該處分是多餘且不當的」，球員工會執行董事崔瑪潔莉蘿（Tamika Tremaglio）說，「根據過往聯盟的懲戒制度，這個處分並不一致。」