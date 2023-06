NBA／續簽空間有限 外媒：快艇想用友情價留下衛少

衛斯特布魯克(Russell Westbrook)本季在快艇浴火重生,讓薪資空間捉襟見肘的球隊,希望能用「友情價」讓他下季與喬治(Paul George)、雷納德(Kawhi Leonard)續組三巨頭。

雖然在前年重磅加盟湖人,衛斯特布魯克卻在這有了不如意的一個半賽季,不僅和詹姆斯(Lebron James)、戴維斯(Anthony Davis)為主的體系格格不入,還曾被打入板凳,擔任第六人,成為媒體和粉絲怪罪的眾矢之的。

不過,在被交易至爵士並被買斷後,衛斯特布魯克選擇再給家鄉一次機會,底薪投靠快艇,並在此找回昔日身手。雖然在例行賽繳出的數據,與在湖人時相差無幾,他卻於季後賽首輪,雙星都缺陣時,扛起王牌重任,繳出場均23.6分、7.6籃板、7.4助攻的表現,帶領快艇硬從太陽身上奪得一勝才被淘汰。

Westbrook in the playoffs: 14 PTS | 8 REB | 8 AST 37 PTS | 6 REB | 4 AST 30 PTS | 8 REB | 12 AST 28 PTS | 5 REB | 5 AST 9 PTS | 11 REB | 8 AST Led the Clippers in points, assists, steals and blocks. pic.twitter.com/0GUfwUcQgs

東山再起的表現,讓衛斯特布魯克的身價谷底反彈,不少球隊都傳出對其有興趣,快艇也不例外。根據《Bleacher Report》專欄作家平克斯(Eric Pincus)透露,即便能開出的條件有限,快艇仍希望續約衛少,「消息指出,球隊希望能以家鄉球隊的折扣,用『早鳥權』380萬美元的年薪,留下衛斯特布魯克。」

The Clippers are hoping to re-sign Russell Westbrook at a home-town discount ($3.8 million) for one year, per @EricPincus pic.twitter.com/kRfj4UrSwd