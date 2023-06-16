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NBA／續簽空間有限 外媒：快艇想用友情價留下衛少

聯合新聞網／ 綜合報導
衛斯特布魯克本季和快艇合作愉快。 美聯社
衛斯特布魯克本季和快艇合作愉快。 美聯社

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）本季在快艇浴火重生，讓薪資空間捉襟見肘的球隊，希望能用「友情價」讓他下季與喬治（Paul George）、雷納德（Kawhi Leonard）續組三巨頭。

雖然在前年重磅加盟湖人，衛斯特布魯克卻在這有了不如意的一個半賽季，不僅和詹姆斯（Lebron James）、戴維斯（Anthony Davis）為主的體系格格不入，還曾被打入板凳，擔任第六人，成為媒體和粉絲怪罪的眾矢之的。

不過，在被交易至爵士並被買斷後，衛斯特布魯克選擇再給家鄉一次機會，底薪投靠快艇，並在此找回昔日身手。雖然在例行賽繳出的數據，與在湖人時相差無幾，他卻於季後賽首輪，雙星都缺陣時，扛起王牌重任，繳出場均23.6分、7.6籃板、7.4助攻的表現，帶領快艇硬從太陽身上奪得一勝才被淘汰。

東山再起的表現，讓衛斯特布魯克的身價谷底反彈，不少球隊都傳出對其有興趣，快艇也不例外。根據《Bleacher Report》專欄作家平克斯（Eric Pincus）透露，即便能開出的條件有限，快艇仍希望續約衛少，「消息指出，球隊希望能以家鄉球隊的折扣，用『早鳥權』380萬美元的年薪，留下衛斯特布魯克。」

雖然衛少的行情明顯高於380萬美元，但由於和快艇合作愉快，且亟欲獲得冠軍，他仍有機會留下，成為喬治和雷納德的得力助手。

快艇 衛斯特布魯克

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