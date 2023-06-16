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NBA／持續與太陽協商各種方案 保羅喊話：想留在鳳凰城

聯合新聞網／ 綜合報導
保羅強調自己還是想留在太陽。 法新社
保羅強調自己還是想留在太陽。 法新社

太陽遭到金塊淘汰後，保羅（Chris Paul）的去留成了外界焦點，而這名38歲的球隊當家控衛也在日前發聲，表示自己很想留在亞利桑那。

保羅本季已出現老化跡象，數據下滑至場均13.9分、4.3籃板、8.9助攻，再加上季後賽次輪因傷作壁上觀，讓他的3000萬美元的年薪格外顯眼。由於他的合約將在美國時間28號後轉為全額保障，上周《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）就率先丟下震撼彈，聲稱太陽已裁掉保羅，可以省下1500萬美元。雖然此消息很快澄清為尚未定案，多名記者仍相繼證實，太陽正在和保羅討論包括買斷、交易、裁掉後重簽等多個選項。

儘管前途未卜，保羅在近日向亞利桑那當地媒體《azcentral》表示，自己「絕對」很想續留太陽，「這就是我在那的目的。」目前待在洛杉磯的他，也說明自己正持續訓練，和家人一同面對可能的變化。

太陽 保羅

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