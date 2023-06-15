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NBA／談本季快艇失利原因 威斯特：不懂為何命運來捉弄

聯合新聞網／ 綜合報導
快艇近年來始終無法在季後賽有一番作為，健康是最大的考驗。 路透社
快艇近年來始終無法在季後賽有一番作為，健康是最大的考驗。 路透社

快艇今年再度因為傷病問題在季後賽提前倒下，在引進兩大側翼球星雷納德(Kawhi Leonard)及喬治(Paul George)後始終無法闖出西區。名人堂球星、同時也是快艇高級顧問的威斯特(Jerry West)，近期在上喬治的Podcast節目時就無奈表示，快艇本季的失利是命運捉弄人。

快艇在2019年休賽季一口氣透過簽約及交易，引進了雷納德及喬治兩名聯盟數一數二的頂尖小前鋒，頗有取代湖人成為洛城霸主的氣勢。然而，在雙星合夥的這四季，快艇在季後賽都無法有所作為，僅在2021年打過一次西區冠軍戰。今年也再度因傷病影響到季後賽之路，最後甚至只能靠著買斷市場簽下的衛斯特布魯克(Russell Westbrook)苦苦支撐。

快艇高級顧問威斯特在上節目時談到快艇在季後賽的掙扎，他也提到傷病總是來得不是時候。「我們在季後賽有過兩次機會，整整兩次」，威斯特說，「我不知道原因是甚麼，但老天似乎就是不想讓我們走到最後。」

威斯特也感嘆，自己過往操盤湖人、灰熊、勇士等隊時，從來沒遇過如此嚴重的傷病問題。「我一生中從未見過這樣的事情」，威斯特說，「像喬治和雷納德這種等級的球員都打不到半季，這太瘋狂了，看看雷納德的身體素質，他怎麼會受傷？我為此感到很難過。」

事實上，威斯特十分認可快艇雙星搭檔的實力，「我一直在問自己，怎樣的搭檔能夠贏球？喬治與雷納德有辦法在比賽末段承擔重任，但現實是，到最後只能摸摸鼻子回家，抱怨自己像是被厄運纏上。」

雷納德與喬治的合約都將於後年夏天到期，兩人屆時都已年過33歲，換言之，兩人的奪冠窗口正在不斷縮小。

Kawhi Leonard Paul George

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