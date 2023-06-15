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NBA／傳巫師打算重建送走比爾 熱火、公鹿成主要競爭者

聯合新聞網／ 綜合報導
巫師有意送走比爾(左)。 路透
巫師有意送走比爾(左)。 路透

3屆全明星比爾（Bradley Beal）生涯11季都效力巫師隊，但巫師近年戰績積弱不振，據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，巫師球團已和比爾達成共識，如果巫師決定重建，將為比爾尋找新東家，熱火公鹿成為主要競爭者。

溫格（Michael Winger）休賽季接任巫師總管，新官上任三把火，他除了要處理比爾交易案外，主力球員庫茲馬（Kyle Kuzma）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）都高機率跳出球員選項，成為自由球員。

比爾去年夏天才和巫師簽下5年2.51億美元的超級合約，最後一年為球員選項，且擁有交易否決權，因此巫師無法隨心所欲發動交易案。

比爾本季場均23.2分、3.9籃板、5.4助攻，下季薪水高達4671萬美元。如果熱火想得到他，赫洛（Tyler Herro）、羅賓森（Duncan Robinson）等擁有大合約的球員，可能成為交易籌碼之一，以平衡薪資。

巫師 熱火 公鹿 Bradley Beal

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