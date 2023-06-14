NBA／鵜鶘欲換黃蜂榜眼籤搶韓德森 可能拿威廉森當籌碼

隨著選秀會將近，相關交易新聞也甚囂塵上，日前便傳出鵜鶘有意向上換來第二或第三順位，以選進G聯盟引燃隊後衛韓德森（Scoot Henderson），但令人驚訝的是想拿「怪物狀元」威廉森當作籌碼！

鵜鶘本季有個開高走低的賽季，季初在球員全數健康下，一度衝上西區龍頭位置，但在威廉森又進入傷兵名單後，球隊戰績一路滑落至西區第九，最終還被第十名的雷霆於附加賽淘汰。

提早放假讓鵜鶘得把目光轉到選秀會上，由於陣中缺乏一名組織者，且後衛麥凱倫（C.J. McCollum）也已年過三十，讓球隊意圖選入一名能接班的後衛新星，根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，在G聯盟的引燃隊後衛韓德森就是目標，「鵜鶘正積極地找尋向上交易選秀籤的機會，希望能選入韓德森。」

由於之前曾和湖人、公鹿進行交易，讓鵜鶘手中有許多選秀權，但若要打動握有榜眼及探花籤的黃蜂、拓荒者，或許還得貼上即戰力，而生涯四年受困傷勢只出賽114場，近期又陷入桃色風波的威廉森，就被查拉尼亞提及，「據我所知，他們正和黃蜂談論交易榜眼籤，但，鵜鶘願意交易威廉森嗎？這是個大問題。」

Shams on the Pelicans potentially trading Zion Williamson:



“I’m told [The Pelicans] are going after Scoot Henderson... Do the Pelicans look hard internally of moving Zion Williamson?”



(Via @FanDuelTV ) pic.twitter.com/SS7jbEKfAa — NBACentral (@TheNBACentral) June 13, 2023

不過，另一名《The Athletic》記者古洛瑞（Will Guillory）則表示，他猜測球隊仍會選擇留下威廉森，且英格倫（Brandon Ingram）也不會被放進包裹，在這情況下，鵜鶘會以什麼籌碼獲得心儀的韓德森，仍有待商榷。