快訊

忘了性騷卻記得十年前紅包包多少 陳乃瑜受訪哽咽：朱凱翔套路都沒變

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／鵜鶘欲換黃蜂榜眼籤搶韓德森 可能拿威廉森當籌碼

聯合新聞網／ 綜合報導
威廉森的出席率過低，導致其成為可能交易籌碼。 法新社
威廉森的出席率過低，導致其成為可能交易籌碼。 法新社

隨著選秀會將近，相關交易新聞也甚囂塵上，日前便傳出鵜鶘有意向上換來第二或第三順位，以選進G聯盟引燃隊後衛韓德森（Scoot Henderson），但令人驚訝的是想拿「怪物狀元」威廉森當作籌碼！

鵜鶘本季有個開高走低的賽季，季初在球員全數健康下，一度衝上西區龍頭位置，但在威廉森又進入傷兵名單後，球隊戰績一路滑落至西區第九，最終還被第十名的雷霆於附加賽淘汰。

提早放假讓鵜鶘得把目光轉到選秀會上，由於陣中缺乏一名組織者，且後衛麥凱倫（C.J. McCollum）也已年過三十，讓球隊意圖選入一名能接班的後衛新星，根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，在G聯盟的引燃隊後衛韓德森就是目標，「鵜鶘正積極地找尋向上交易選秀籤的機會，希望能選入韓德森。」

由於之前曾和湖人、公鹿進行交易，讓鵜鶘手中有許多選秀權，但若要打動握有榜眼及探花籤的黃蜂、拓荒者，或許還得貼上即戰力，而生涯四年受困傷勢只出賽114場，近期又陷入桃色風波的威廉森，就被查拉尼亞提及，「據我所知，他們正和黃蜂談論交易榜眼籤，但，鵜鶘願意交易威廉森嗎？這是個大問題。」

不過，另一名《The Athletic》記者古洛瑞（Will Guillory）則表示，他猜測球隊仍會選擇留下威廉森，且英格倫（Brandon Ingram）也不會被放進包裹，在這情況下，鵜鶘會以什麼籌碼獲得心儀的韓德森，仍有待商榷。

鵜鶘 威廉森 英格倫

相關新聞

NBA／鵜鶘欲換黃蜂榜眼籤搶韓德森 可能拿威廉森當籌碼

隨著選秀會將近，相關交易新聞也甚囂塵上，日前便傳出鵜鶘有意向上換來第二或第三順位，以選進G聯盟引燃隊後衛韓德森（Scoot Henderson），但令人驚訝的是想拿「怪物狀元」威廉森當作籌碼！

NBA／約柯奇本來想成為馬術騎手 父親說服他打籃球

約柯奇（Nikola Jokic）率領金塊奪下隊史首冠，並拿下FMVP。不過籃球可能不是他最喜歡的運動，約柯奇的父親(Branislav Jokic)接受《美聯社》專訪時證實，約柯奇小時候親口說出自己

NBA／活塞全隊集合迎新帥 威廉斯透露點頭執教原因

本賽季在聯盟戰績墊底但卻無緣抽中狀元籤的活塞隊，今天迎接球隊新主帥威廉斯（Monty Williams）加盟，活塞這次不...

NBA／韋德掛保證詹姆斯不會退休：他只是一時情緒上來

對38歲的詹姆斯（Lebron James）而言，NBA生涯已開始倒數，甚至不少粉絲相當擔心他將褪下球員身分，湖人遭淘汰後他也首次拋出「退休」可能，但他的老戰友韋德（Dwyane Wade）則否認了這

NBA／約柯奇才說等不到球王恭賀訊息？約克維奇洗一波祝福

NBA總冠軍賽開打前，瞄準法網金盃的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）就曾預祝約柯奇（Nikola J...

NBA／驚訝詹姆斯重返克里夫蘭 韋德回憶：完全不在選項裡

作為同梯摯友，詹姆斯（Lebron James）和韋德（Dwyane Wade）曾在熱火合體，即便兩人只合作四季就隨著詹姆斯宣告返鄉而解體，韋德對此仍毫無怨言，對他只有祝福。 2010-11賽季

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦