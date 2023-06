NBA／鵜鶘欲換黃蜂榜眼籤搶韓德森 可能拿威廉森當籌碼

隨著選秀會將近,相關交易新聞也甚囂塵上,日前便傳出鵜鶘有意向上換來第二或第三順位,以選進G聯盟引燃隊後衛韓德森(Scoot Henderson),但令人驚訝的是想拿「怪物狀元」威廉森當作籌碼!

鵜鶘本季有個開高走低的賽季,季初在球員全數健康下,一度衝上西區龍頭位置,但在威廉森又進入傷兵名單後,球隊戰績一路滑落至西區第九,最終還被第十名的雷霆於附加賽淘汰。

提早放假讓鵜鶘得把目光轉到選秀會上,由於陣中缺乏一名組織者,且後衛麥凱倫(C.J. McCollum)也已年過三十,讓球隊意圖選入一名能接班的後衛新星,根據《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)報導,在G聯盟的引燃隊後衛韓德森就是目標,「鵜鶘正積極地找尋向上交易選秀籤的機會,希望能選入韓德森。」

由於之前曾和湖人、公鹿進行交易,讓鵜鶘手中有許多選秀權,但若要打動握有榜眼及探花籤的黃蜂、拓荒者,或許還得貼上即戰力,而生涯四年受困傷勢只出賽114場,近期又陷入桃色風波的威廉森,就被查拉尼亞提及,「據我所知,他們正和黃蜂談論交易榜眼籤,但,鵜鶘願意交易威廉森嗎?這是個大問題。」

Shams on the Pelicans potentially trading Zion Williamson:



“I’m told [The Pelicans] are going after Scoot Henderson... Do the Pelicans look hard internally of moving Zion Williamson?”



(Via @FanDuelTV ) pic.twitter.com/SS7jbEKfAa