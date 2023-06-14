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NBA／驚訝詹姆斯重返克里夫蘭 韋德回憶：完全不在選項裡

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯當年宣布離開熱火返鄉回騎士隊，這決定讓好友韋德也嚇一跳。 美聯社
詹姆斯當年宣布離開熱火返鄉回騎士隊，這決定讓好友韋德也嚇一跳。 美聯社

作為同梯摯友，詹姆斯（Lebron James）和韋德（Dwyane Wade）曾在熱火合體，即便兩人只合作四季就隨著詹姆斯宣告返鄉而解體，韋德對此仍毫無怨言，對他只有祝福。

2010-11賽季，詹姆斯、韋德和波許（Chris Bosh）齊聚邁阿密組成「熱火三王」，隨即發揮了可怕的戰力，合作首年就打進總冠軍賽，雖然6戰爆冷敗給獨行俠，不過接下來就達成二連霸偉業。可惜三王合作的第四個賽季，熱火遭到馬刺復仇成功，失去三連霸機會。

也是在這時候，詹姆斯合約到期，並出乎外界意料地重返家鄉騎士隊，這個決定連好友韋德都相當震驚。在節目上，他回憶道，「我不知道他那時有這種想法，對我來說，克里夫蘭完全不在選項裡。當他告知我這件事時，我接受所有事情，如果這是他想為自己人生做的事，我一定全力支持。」

韋德也分享當時對詹姆斯說的話，「兄弟，聽著，無論你去到哪邊，都會為他們帶來勝利。如果你留在熱火，我們會繼續贏球；如果你去騎士，克里夫蘭也會贏。老實說，你必須做出對詹姆斯最好的打算，如果這是對你、你老婆、你小孩最好的結果，你有我的祝福。」

可以看出，韋德與詹姆斯的交情相當深厚，而詹姆斯離開邁阿密後，也應證了韋德的預言，替家鄉拿下了首座冠軍。

熱火 騎士 韋德 詹姆斯

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