NBA／外媒曝熱火季中曾追求厄文 休賽季欲重組「三巨頭」

熱火昨日以89:94輸給金塊,結束了驚奇的「老八傳奇」,總冠軍賽凸顯了和金塊的天賦差異,根據外媒報導,剛結束賽季的他們打算重啟季中未能實現的「追星計畫」。

本季季中交易截止日前,當東、西區球隊都在透過交易補強展開「軍備競賽」時,熱火並未投入其中,僅在截止日後將被買斷的勒夫(Kevin Love)納入麾下,以與開季差不多的陣容進入下半季。沒想到,這組原班人馬最終不僅通過附加賽,還一路淘汰東區第一、第五與第二種子,闖入總冠軍賽上演「老八傳奇」。

可惜熱火最終還是以1勝4敗不敵金塊,團隊天賦差距在這系列賽中也顯而易見,但事實上他們其實在季中曾有「追星計畫」,根據《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)透露,南灘大軍在曾試圖透過引進厄文(Kyrie Irving),「據我所知,他們在厄文去獨行俠前提供了報價。」

“They’re going to explore seeing what the star market is out there… Do they circle back on Kyrie Irving?” 🍿@ShamsCharania on #Heat looking to get another star piece. #HEATCulture #RunItBack with @MichelleDBeadle @ChandlerParsons & @bansky pic.twitter.com/tFj0SBmSUr