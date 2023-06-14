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NBA／悲情的巴特勒 「老八傳奇」未能闖到最後

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
巴特勒（右）在總冠軍賽表現出色，卻未能讓熱火隊老八傳奇延續到最後。（歐新社）
巴特勒（右）在總冠軍賽表現出色，卻未能讓熱火隊老八傳奇延續到最後。（歐新社）

加入熱火的四個賽季裡，兩度領軍殺進總冠軍賽，以及一次在東區冠軍賽搶七止步，「士官長」巴特勒今年帶領陣容殘缺的熱火，一路從附加賽挺進到總冠軍賽，盡管依舊成為悲情英雄，但再一次向世人展示自己永不退縮精神。

熱火今年從附加賽一路殺進到總冠軍賽，最終未能延續「老八傳奇」奪冠改寫聯盟歷史，但不論是巴特勒領軍力挫強敵，還是陣中選秀落選軍團輪番挺身而出的表現，都已成為今年季後賽一段佳話。

卅三歲的巴特勒在今年季後賽期間帶傷繳出一張平均近廿七分、六點五籃板、六助攻的全能數據，讓人留下深刻印象，在無緣奪冠後，他也把外界對他的讚美分享給整個團隊，「我很想要為我的隊友贏得一座冠軍，因為他們絕對值得。我在這裡學到很多東西，這讓我充滿感激，我也始終相信，未來我們仍有贏得冠軍的機會」。

即使再度在冠軍賽鎩羽而歸，但熱火季後除了史特魯斯、文森將成為自由球員外，其他核心球員都有合約在身，而外界也預測熱火球團將會在休賽季期間，透過交易方式為巴特勒尋找另一名全明星副手，巴特勒說：「接下來就是球團和教練團的工作了」。

巴特勒 熱火

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