NBA／金塊封王 隊史47年首冠

沒讓熱火隊「老八傳奇」延續到最後，丹佛金塊隊昨在當家中鋒約柯奇廿八分、十六籃板領軍下，以九十四比八十九擊敗熱火隊，只花五戰就在主場迎接今年ＮＢＡ總冠軍，終結隊史四十七年的等待。

金塊一九七六年加入ＮＢＡ，五度打進分區決賽但無緣爭冠，包括二○二○年的「泡泡園區」賽季敗給最後奪冠的湖人隊，隔年尋求突破，當家後衛穆雷卻在四月遭遇左膝前十字韌帶受傷重挫，二○二一到二二賽季全部報銷，本季總算和約柯奇合體，兩人總冠軍賽第三戰一同繳出大三元，締造ＮＢＡ紀錄，昨天再一同高捧金盃，穆雷忍不住淚流滿面。

昨攻下十四分、八籃板、八助攻，穆雷感性說，回想到辛苦的復健路，情緒實在太多，「我無法控制住眼淚」。廿六歲的穆雷二○一六年加入金塊，約柯奇早兩年進入ＮＢＡ，兩人都正值當打之年，無怪乎金塊教頭馬龍頒獎典禮直接向球迷宣告，他說：「我們不以一冠滿足，我們想要更多」。

廿八歲的約柯奇成是聯盟去年和前年的年度ＭＶＰ，今年雖沒能完成年度ＭＶＰ三連霸，但昨天帶著女兒捧起總冠軍賽ＭＶＰ專屬的比爾羅素獎盃，成為第六位奪下總冠軍賽ＭＶＰ的非美國球員。

「我想這是很棒的旅程，就像你們說的，選秀會第四十一順位，但這不重要，當你在這裡，你就是ＮＢＡ球員」。約柯奇說。

熱火成為史上第二支打進總冠軍賽的第八種子，奪冠最後一哩路被金塊阻斷，球隊靈魂巴特勒仍說，這是一個充滿感激的賽季，隊友讓自己學習到很多。