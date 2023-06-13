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NBA／聯盟剩10隊沒拿過冠軍 金塊4浪人登上奪冠列車

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊隊。 歐新社
金塊隊。 歐新社

金塊今天以94：89擊敗熱火，系列賽4勝1敗封王，拿下隊史47年首座總冠軍，也成為聯盟第20支奪冠過的球隊。

這是金塊1976年進軍NBA後首次參加總冠軍賽，由約柯奇（Nikola Jokic）領軍展現強大競爭力，和2019年暴龍一樣，首次爭冠就成功。

目前NBA剩10隊從未奪冠，包括太陽、爵士、籃網、魔術、溜馬，這5隊至少還打過冠軍賽；快艇、灰熊、灰狼、鵜鶘、黃蜂甚至從未見過總冠軍賽的地板。

金塊奪冠後，4位聯盟浪人終於拿下生涯首冠，包括生涯效力11隊、參加過10次季後賽的36歲前鋒格林（Jeff Green）、生涯效力13支球隊的後衛史密斯（Ish Smith）、昔日「空拋之城」當家中鋒喬丹（DeAndre Jordan）、打過7次季後賽的後衛傑克森（Reggie Jackson）。

金塊

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