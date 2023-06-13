NBA／聯盟剩10隊沒拿過冠軍 金塊4浪人登上奪冠列車

帶著聽牌優勢回到主場的金塊，克服全場三分球28投5中、以及上半場落後的困境，下半場靠著約柯奇（Nikola Jokic）獨拿19分，帶領金塊成功翻盤，最終以94比89擊退熱火，4勝1敗封王，也贏得隊史

2023-06-13 11:09