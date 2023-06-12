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NBA／約克維奇奪創紀錄23冠 提「曼巴精神」致敬Kobe

聯合新聞網／ 綜合報導
約克維奇提「曼巴精神」。 美聯社
約克維奇提「曼巴精神」。 美聯社

約克維奇（Novak Djokovic）在法國網球公開賽奪冠後，立刻穿上繡著「23」字樣的外套受訪，他提到這是「曼巴精神」，致敬已故籃球巨星布萊恩（Kobe Bryant）。

約克維奇昨天直落3盤擊敗挪威好手魯德（Casper Ruud），拿下生涯第23座大滿貫，超越「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）獨居歷史第一。他賽後受訪時穿上賽前準備好的「23」外套，他表示這是曼巴精神的展現。

「曼巴精神，布萊恩。在這件事發生前，你就知道會發生。我真的相信這種力量，相信精神的力量，會投射出想法和創造未來」約克維奇說。

熱火隊在冠軍賽以1比3落後金塊隊，熱火教頭史波斯特拉（Erik Spoelstra）今天受訪時也用約克維奇的話勉勵自家球隊，相信可以完成逆轉。獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）則在IG發文恭喜約克維奇，並附上5支山羊圖案，暗示他是網壇最偉大球員。

唐西奇祝賀約克維奇。 截圖自唐西奇IG
唐西奇祝賀約克維奇。 截圖自唐西奇IG

約克維奇 Kobe Bryant

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