NBA／約克維奇奪創紀錄23冠 提「曼巴精神」致敬Kobe
約克維奇（Novak Djokovic）在法國網球公開賽奪冠後，立刻穿上繡著「23」字樣的外套受訪，他提到這是「曼巴精神」，致敬已故籃球巨星布萊恩（Kobe Bryant）。
約克維奇昨天直落3盤擊敗挪威好手魯德（Casper Ruud），拿下生涯第23座大滿貫，超越「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）獨居歷史第一。他賽後受訪時穿上賽前準備好的「23」外套，他表示這是曼巴精神的展現。
「曼巴精神，布萊恩。在這件事發生前，你就知道會發生。我真的相信這種力量，相信精神的力量，會投射出想法和創造未來」約克維奇說。
熱火隊在冠軍賽以1比3落後金塊隊，熱火教頭史波斯特拉（Erik Spoelstra）今天受訪時也用約克維奇的話勉勵自家球隊，相信可以完成逆轉。獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）則在IG發文恭喜約克維奇，並附上5支山羊圖案，暗示他是網壇最偉大球員。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言